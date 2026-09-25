"Легенде: Наследие Драконов" исполнилось 20 лет - разработчики рассказали о будущем игры

Команда «Легенды: Наследие Драконов» отметила 20-летие игры вместе с сообществом. Юбилейное мероприятие состоялось 19 сентября в Москве и собрало более 150 игроков.

На встрече выступили руководитель проекта Кирилл Цыбулько, руководитель группы Николай Львовский и геймдизайнер Полина Корнышева. Разработчики вспомнили основные этапы развития «Легенды» за прошедшие два десятилетия и рассказали о том, что ждет MMORPG в дальнейшем.

В частности, в игру планируют добавить более 20 новых квестов, три локации, новую репутацию и 11 NPC. Одним из наиболее заметных нововведений станет новая профессия — Повар.

Она объединит сразу несколько занятий: игрокам предстоит охотиться на редкую и опасную дичь, а затем использовать добытые ингредиенты для приготовления различных блюд. Подробности механики и сроки ее появления разработчики пока не раскрыли.

Руководитель проекта Кирилл Цыбулько, сказал:

Это был интересный путь длиною в 20 лет. Было много взлетов и падений, но «Легенда» всегда оставалась собой, а ее игроки — неотъемлемой частью мира двух великих драконов.

Впереди — самое интересное. Открывается новая эра: новое десятилетие Легенды! Мы хотим, чтобы вы знали: здесь всегда будут рождаться новые эмоции и новые приключения.



Уже в ближайшем будущем всех нас ждет много неизведанного и увлекательного. До встречи в Фэо!

Само празднование 20-летия сопровождалось конкурсами и тематическими активностями. Для посетителей организовали выступление средневекового музыкального ансамбля, реконструкцию рыцарского поединка на мечах и мастер-классы.

«Легенда: Наследие Драконов» была запущена в 2006 году и продолжает развиваться спустя 20 лет после релиза. Точные даты выхода анонсированного юбилейного контента пока не называются.