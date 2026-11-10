Авторы Dwarf Fortress отложили обновление Myth and Magic на 2027 год и полностью переработали звук

Студия Bay 12 Games перенесла релиз масштабного обновления Myth & Magic для симулятора Dwarf Fortress на 2027 год. Изначально разработчики планировали выпустить апдейт до конца 2026 года, однако во время подготовки демонстрационного трейлера стало очевидно, что ключевые механики процедурной генерации мифов и графическая составляющая еще не готовы к релизу.

Серьезным препятствием стала модерниза ция графического движка, мощности которого потребовалось расширить для отрисовки новых визуальных эффектов заклинаний. Параллельно с техническими проблемами возникли сложности с балансом процедурной истории, так как попытка уложиться в график привела к излишнему упрощению комплексных систем мифологии.

В процессе работы над роликом стало понятно, что обновление пока не готово, поэтому выпустить его придется в следующем году. Попытка сэкономить время привела к тому, что генерация мифов оказалась слишком урезанной, так что предстоит вернуться к этой системе и довести ее до должного уровня.

- Тарн Адамс, сооснователь Bay 12 Games

Будущее обновление Myth & Magic призвано внедрить процедурно генерируемые школы магии, уникальные для каждого сгенерированного мира и тесно связанные с его космологией. Крепости игроков смогут принимать волшебников из древних ковенов, если дварфы раскопают подземные руины с утраченными знаниями. Для магов придется строить специализированные мастерские, а развитие их способностей будет происходить через разветвленное древо исследований как на этапе генерации истории мира, так и непосредственно внутри поселения.

Чтобы компенсировать задержку глобального апдейта, разработчики выпустили патч 53.17, полностью изменивший звуковое сопровождение в режиме Fortress Mode. Авторы перевели аудиосистему проекта на движок FMOD Studio, заложив базу для дальнейшего расширения акустической картины симулятора.

Аудиодиректор проекта Омар Даббус продемонстрировал внедрение пространственного звука с учетом преград. Стук кирки теперь доносится строго из места работы дварфов и приглушается толщей камня. Каждый добытый материал получил уникальный отклик, позволяя игрокам на слух определять обнаружение жил адамантина, драгоценных камней или опасных подземных каверн.

Патч также добавил динамическую систему окружения с плавными переходами между биомами и затуханием наземного шума по мере спуска на глубокие уровни крепости. Собственные звуки получили все элементы меню и кнопки интерфейса, а регулировку их громкости вынесли в отдельный ползунок настроек. Обновление со звуковыми изменениями уже доступно в цифровом сервисе Steam.