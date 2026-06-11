Dwarf Fortress получит крупное обновление с динозаврами 25 июня 2026 года

Разработчики симулятора Dwarf Fortress из студии Bay 12 Games объявили дату релиза крупного контентного обновления под названием Dino Update. Выход масштабного патча, добавляющего в игру доисторических существ, запланирован на 25 июня 2026 года.

Предстоящее обновление привнесет в игру более 100 видов динозавров и других вымерших существ. В симуляторе появятся организмы разных эпох, начиная от периода кембрийского взрыва и заканчивая вымершими млекопитающими и птицами эпохи голоцена. Разработчики добавят не только взрослых особей, но и их детенышей, а также антропоморфные версии доисторических существ. Динозавров можно будет использовать в военных целях, приручать в качестве домашних питомцев или использовать как источник пищи.

Для интеграции новых существ в игровой процесс авторы подготовят 5 настроек генерации мира, которые позволят регулировать частоту появления и особенности динозавров. Доисторическая фауна будет полностью опциональной, благодаря чему пользователи смогут настроить игровой процесс под свои предпочтения. Для встречи с динозаврами потребуется сгенерировать абсолютно новый мир.

Помимо добавления древних существ, обновление содержит крупное графическое улучшение для зверолюдей. Теперь они получат визуальное отображение экипированного снаряжения и некоторых элементов одежды в руках или на теле. Данное визуальное улучшение будет работать и в уже существующих сохранениях, в отличие от динозавров.

Разработкой проекта занимается студия Bay 12 Games, а издателем выступает компания Kitfox Games. Оригинальная версия Dwarf Fortress отмечает свое 20-летие в 2026 году, в честь чего создатели планируют провести ряд праздничных мероприятий в течение всего летнего периода. Более подробная информация о нововведениях и полный список изменений будут опубликованы в день релиза обновления.