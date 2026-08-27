Dwarf Fortress получит первое крупное обновление Myth and Magic уже в этом году

Создатели Dwarf Fortress наконец приблизились к реализации одной из самых амбициозных идей игры — процедурной магии. Первое обновление Myth and Magic планируют выпустить до конца 2026 года.

Главная особенность системы в том, что магия будет генерироваться отдельно для каждого созданного мира и зависеть от его собственной мифологии и устройства вселенной. То есть игроки получат не просто набор случайных заклинаний, а уникальные магические правила, встроенные в саму историю и космологию конкретного мира.

Разработчик Тарн Адамс обещает магические исследования, которые будут ощущаться настоящим открытием. В игре появятся заклинания и эффекты, магические материалы, зачарования, ритуалы и древние руины.

В первом ролике уже показали несколько примеров: гоблин-телепортирует кота, дворф отбрасывает противника мощными ударами магии, некромант превращает другого дворфа в нежить, а многорукое существо буквально расстреливает врагов градом магических снарядов.

При этом разработка системы заняла около десяти лет и потребовала масштабной переработки внутреннего скриптового инструментария Dwarf Fortress.