Dwarf Fortress получит roguelike режим Adventure в апреле

Графическая версия Dwarf Fortress, вышедшая в Steam в прошлом году, разошлась тиражом в полмиллиона копий за месяц - впечатляющий результат для одной из самых сложных видеоигр, когда-либо созданных, особенно потому, что в том релизе не было даже полной версии игры.

Хотя режим управления колонией Fortress всегда был главной приманкой Dwarf Fortress, в ASCII-версии игры также есть режим Adventure - roguelike, позволяющий управлять одним персонажем и исследовать свою крепость в стиле roguelike RPG. В трейлере, показанном на сегодняшней выставке PC Gaming Show, команда Dwarf Fortress сообщила, что этот режим будет запущен в апреле с новой графикой и управлением мышью.

"Как и в случае с режимом Fortress, в игре появятся некоторые дополнения, которые сделают ее более доступной для новых игроков, помимо новых меню, портретов и графики карты", - рассказал PC Gamer соавтор игры Тарн Адамс. "Даже в большей степени, чем в режиме Fortress, новые искатели приключений могут оказаться бесцельными и потерянными, и мы собираемся добавить несколько необязательных обучающих и направляющих структур, чтобы облегчить это, но при этом сохранить и улучшить симуляционный аспект игры для всех игроков".

Режим Adventure на самом деле зародился как способ для игроков исследовать свои крепости после проигрыша в игре, сохраняя их во времени, как самодельные модули D&D. "Ваш искатель приключений может буквально зарубить дракона, убившего ваших гномов, а в следующей крепости сделать из него статую", - говорит Адамс. "Такой уровень связи между прохождениями игры отличает ее от большинства других ролевых игр".

Адамс сказал, что по мере приближения апреля 2024 года следует ожидать новой информации о функциях и пользовательского интерфейса режима Adventure.