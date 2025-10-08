Когда игрок становится автором: Издатель Dwarf Fortress и Caves of Qud раскрыл философию "мегасимуляторов"

Основательница Kitfox Games Тания Шорт рассказала о подходе студии к созданию так называемых «мегасимуляторов» — игр, в которых сложные процедурные системы становятся инструментом для рождения уникальных историй. По словам Шорт, подобные проекты «возвращают людям способность рассказывать истории в эпоху, когда пассивные медиа забрали её».

Издательство Kitfox Games, выпустившее культовые Dwarf Fortress и Caves of Qud, сейчас работает над Streets of Fortuna — симулятором псевдовизантийского города, где каждая деталь, от политики до личных взаимоотношений, подчинена живым системам. «Эти игры заставляют нас видеть мир как набор взаимосвязанных процессов. Игрок становится не наблюдателем, а соавтором происходящего», — объяснила Шорт.

Она отметила, что в Dwarf Fortress поведение гномов формируется не только их базовыми потребностями, но и характером, эмоциями и социальными связями. В Caves of Qud, получившей премию Хьюго, мир живёт по собственным законам, реагируя на малейшие действия игрока.

Организатор сообщества Kitfox Александра Орландо добавила, что минимализм интерфейса и графики помогает воображению игрока достраивать историю самому. «Вы не просто играете — вы осмысливаете и интерпретируете то, что видите».

Тания Шорт сравнила философию студии с идеями философа Бён-Чуля Хана, считавшего, что литература превратила рассказы в «нередактируемые артефакты». «Мы возвращаем инструменты для создания историй людям», — подытожила она.