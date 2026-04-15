По мотивам Dwarf Fortress выпустят набор карт Magic: the Gathering

Нет, это не первоапрельская шутка. Новость продублирована на официальном сайте MtG. Карточка товара в каталоге ещё не заведена.

Помимо хорошей новости, есть и плохая.

Карты станут доступны для приобретения строго через Secret Lair Drops 27 апреля 2026 года. То есть, к приобретению они будут доступны недолго, не всем и не везде.

Предзаказ откроется за час до старта продаж, в 8 утра (PT), 15:00 (по Гринвичу). И это тоже не первоапрельская шутка.

Так или иначе, собственный мини-сет в одной из популярнейших ККИ-долгожителей - это ещё один знак всемирного признания для братьев Адамсов, создателей Dwarf Fortress!

Strike the earth!