Приключенческий режим в Dwarf Fortress выйдет из стадии бета-тестирования в конце января

Компания Kitfox Games объявила дату выхода приключенческого режим Dwarf Fortress из стадии бета-тестирования: 23 января. По этому случаю был опубликован новый трейлер.

В сообщении разработчики поблагодарили игроков за этот этап, добавляя, что команда скоро вернется к режиму крепости, но, очевидно, режим приключений также продолжит обновляться.

Спасибо всем пользователям, которые приняли участие в бета-тестировании и оставили свои полезные отзывы. Режим прошел долгий путь с момента запуска бета-версии, и мы не смогли бы сделать это без вашей помощи! Мы рады вскоре вернуться к режиму крепости, но это не конец разработки режима приключений. Многие будущие обновления будут применены к обоим режимам, и в будущем будет добавлено гораздо больше в режим приключений. Как и все в разработке Dwarf Fortress, все будет в свое время. Более подробная информация о следующих шагах будет доступна в ближайшее время.

Сегодня было выпущено обновление (beta 28) с длинным списком улучшений и дополнений, которые вы можете увидеть в посте, опубликованном на странице игры в Steam.