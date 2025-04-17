Продажи Dwarf Fortress в Steam достигли 1 миллиона копий

Издатель Kitfox Games объявил о новом рубеже продаж Dwarf Fortress, которая продолжает показывать хорошие результаты, несмотря на свою сложность. С тех пор, как она появилась в Steam, в графически менее отталкивающей версии оригинала (загружаемой бесплатно), она также зафиксировала отличные продажи. Издатель Kitfox Games объявил, что было продано более миллиона копий, что является действительно превосходным результатом, учитывая тип игры.

Dwarf Fortress — это игра, которая вдохновила Нотча на создание Minecraft, а также модель, которой он следовал при создании таких игр, как Rimworld и Caves of Qud. Учтите, что ее в основном разрабатывают два человека: братья Тарн и Зак Адамс, к которым присоединились некоторые разработчики после запуска в Steam.

Первая версия игры датируется теперь уже далеким 2006 годом, но с тех пор достигнутый прогресс был огромным, а сложность созданных миров и возможных взаимодействий возросла в геометрической прогрессии.

Недавно в Dwarf Fortress появился режим приключений, который позволяет играть в неё как в настоящую ролевую игру.