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Dwarf Fortress 08.08.2006
Стратегия, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, Ретро
8.7 192 оценки

Создатель Dwarf Fortress не знал, насколько известна его игра среди разработчиков

IKarasik IKarasik

Создатель Dwarf Fortress Тарн Адамс признался, что долгое время даже не подозревал о масштабах аудитории своей игры. Впервые он понял, насколько хорошо её знают в индустрии, только во время поездки на PAX в Сиэтле примерно в 2013–2014 годах.

Тогда Dwarf Fortress показывали на большой инди-выставке примерно с 50–60 другими играми. По словам Адамса, около 90% разработчиков на стендах знали о проекте и реагировали на встречу с его создателем с настоящим восторгом.

«Я понятия не имел, что это вообще происходит. Я не знал, что кто-то знает, чем мы занимаемся», — вспоминает Адамс.

При этом неожиданное внимание ему понравилось, хотя он с самоиронией признался, что тоже не застрахован от лести и тщеславия.

Адамс считает, что в первые годы мог бы активнее рассказывать о Dwarf Fortress и знакомить с игрой больше людей. Однако с 2006 по примерно 2013 год он практически не общался с другими разработчиками и даже не знал, к кому можно было обратиться за продвижением.

По его словам, в то время он был довольно необщительным человеком, а саму Dwarf Fortress воспринимал как своего рода «искусство со стороны». Если бы он мог вернуться в прошлое, то, не вмешиваясь в ход истории, дал бы себе небольшой совет — чаще знакомиться с людьми и увереннее показывать игру окружающим.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Ink0gnito

Ну, ему стоило бы сказать спасибо Маркусу Перссону, создателю легендарной Майнкрафт, который назвал Dwarf Fortress источником идей для своей игры. На тот момент о Dwarf Fortress почти никто и не слышал, а Майнкрафт уже был гиперпопулярен, даже ещё не дойдя до стадии беты.

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