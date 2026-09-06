Создатель Dwarf Fortress не знал, насколько известна его игра среди разработчиков

Создатель Dwarf Fortress Тарн Адамс признался, что долгое время даже не подозревал о масштабах аудитории своей игры. Впервые он понял, насколько хорошо её знают в индустрии, только во время поездки на PAX в Сиэтле примерно в 2013–2014 годах.

Тогда Dwarf Fortress показывали на большой инди-выставке примерно с 50–60 другими играми. По словам Адамса, около 90% разработчиков на стендах знали о проекте и реагировали на встречу с его создателем с настоящим восторгом.

«Я понятия не имел, что это вообще происходит. Я не знал, что кто-то знает, чем мы занимаемся», — вспоминает Адамс.

При этом неожиданное внимание ему понравилось, хотя он с самоиронией признался, что тоже не застрахован от лести и тщеславия.

Адамс считает, что в первые годы мог бы активнее рассказывать о Dwarf Fortress и знакомить с игрой больше людей. Однако с 2006 по примерно 2013 год он практически не общался с другими разработчиками и даже не знал, к кому можно было обратиться за продвижением.

По его словам, в то время он был довольно необщительным человеком, а саму Dwarf Fortress воспринимал как своего рода «искусство со стороны». Если бы он мог вернуться в прошлое, то, не вмешиваясь в ход истории, дал бы себе небольшой совет — чаще знакомиться с людьми и увереннее показывать игру окружающим.