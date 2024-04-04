У Dwarf Fortress 800 тыс. проданных копий и более 1 миллиона добавлений в списки желаний Steam

Премиум-версия Dwarf Fortress приближается к впечатляющей отметке в 1 миллион проданных копий. И братья Адамс не планируют прекращать развивать проект своей жизни. Всего за год было продано 800 тысяч копий игры, а списков желаний насчитывается более 1 миллиона.

Тарн и Зак Адамс рассказали PC Gamer, что количество проданных копий Dwarf Fortress превысило 800 тысяч всего за год с момента ее платного выпуска в Steam в декабре 2022 года. За первые 24 часа было продано более 160 тысяч копий игры, что значительно превзошло ожидания издателя Kitfox Games. Она преодолела отметку в 300 тысяч всего за шесть дней и достигла 500 тысяч проданных копий к концу 2022 года.

Только за январь 2023 года доход Dwarf Fortress составил более 7 миллионов долларов, превратив братьев Адамс в миллионеров. Хотя часть этих денег пошла на налоги и зарплаты новым членам команды, этого было достаточно, чтобы решить «основные проблемы со здоровьем/пенсией, которые беспокоят независимых людей, а также достаточно хорошо обеспечить будущее игры».

Для сравнения, братья Адамc заработали чуть более $1 млн за 15-летний период с 2007 по 2022 год, когда Dwarf Fortress была бесплатной и выживала исключительно за счет пожертвований сообщества (кстати, классическая версия остается доступной на безвозмездной основе).

Dwarf Fortress в настоящее время имеет рейтинг «чрезвычайно положительный» в Steam: 95% из 23,4 тысяч отзывов пользователей являются положительными. В среднем она продолжает привлекать около 1000 одновременных игроков в день, и будет интересно посмотреть, сможет ли игра преодолеть свой пик в 28,3 тыс. игроков после предстоящего обновления режима приключений. Долгожданный режим RPG/roguelike наконец-то будет добавлен в премиум-версию Dwarf Fortress 17 апреля.