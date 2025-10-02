Вышло небольшое обновление для Dwarf Fortress, разработчики готовятся к выпуску осадно-ориентированного апдейта

Разработчики из Bay 12 Games выпустили очередное небольшое обновление для Dwarf Fortress, направленное на исправление ошибок. В то же время студия готовится к скорому запуску крупного обновления, посвященного осадам.

В свежем патче были устранены различные проблемы, включая вылеты при генерации мира и допросе персонажей, ошибки в путях существ при строительстве, а также другие технические недочеты, связанные с модами и работой игровых механик. К примеру, исправлено поведение тренированных для войны или охоты животных, чтобы они не блуждали бесцельно, а также устранены проблемы, мешавшие появлению минералов в некоторых модификациях.

Представители издателя Kitfox Games отметили, что разработчики в настоящее время заняты завершением последних нескольких функций, прежде чем осадное обновление будет готово к выходу. Был также опубликован короткий тизер грядущего апдейта, демонстрирующий новые спрайты троллей в экипировке, вражеские осадные формации и оборонительные построения с арбалетными турелями.

Кроме того, был анонсирован первый официальный мод-джем по Dwarf Fortress. Это трехдневное мероприятие, ориентированное на новичков, пройдет с 20 по 23 октября. Его цель — привлечь больше людей к созданию модификаций для игры. Показ некоторых работ с джема состоится в рамках специальной трансляции 29 октября.