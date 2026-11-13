Dwarven Digging Machine получила демоверсию в Steam

Red Horde Games выпустила демоверсию Dwarven Digging Machine — инкрементальной стратегии о гномах, которые строят огромную подземную буровую машину. Игрокам предстоит добывать руду, собирать ресурсы, находить редкие артефакты и постепенно расширять свою мобильную крепость.

По мере продвижения вглубь игроки смогут открывать новые помещения, нанимать гномов и поручать им различные задачи: от добычи и переработки руды до защиты машины и отправки экспедиций. Найденные сокровища и улучшения помогут справляться с возрастающими опасностями подземелий.

Каждое прохождение отличается благодаря случайным артефактам, талантам и редким ресурсам. Если развитие заходит в тупик, можно начать заново и выбрать другую стратегию. По словам разработчиков, демоверсия рассчитана примерно на полтора часа игры.

Демоверсия уже доступна в Steam. Полный релиз Dwarven Digging Machine запланирован на 2027 год, пока заявлена только версия для ПК.