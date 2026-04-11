Создатель Dwarves: Glory, Death, and Loot признался, что не ожидал продаж в сотни тысяч копий

Независимый разработчик Рафа, автор фэнтезийного рогалика Dwarves: Glory, Death, and Loot, признался, что до сих пор не может осознать успех своего проекта. По его словам, игру купили более 250 тысяч пользователей Steam, и эта цифра кажется ему совершенно невероятной.

Разработчик живёт в небольшой деревне, где проживает около тысячи человек. Поэтому масштаб аудитории игры для него выглядит особенно впечатляюще. Рафа шутит, что даже не знает всех жителей своего населённого пункта, а теперь его игру купили сотни тысяч людей по всему миру.

Игра вышла в раннем доступе Steam и постепенно начала набирать популярность. В первый месяц проект привлёк около 30 тысяч игроков, после чего интерес к нему продолжил расти. По словам разработчика, успех оказался постепенным и накапливался со временем, что делает происходящее ещё более удивительным.

Dwarves: Glory, Death, and Loot сочетает элементы RPG, рогалика и авто-баттлера. Игроки управляют отрядом гномов, сражаются с различными врагами и собирают добычу, постепенно усиливая свою команду.

Рафа также рассказал, что ещё недавно даже не рассматривал разработку игр как возможную профессию. Он считал, что выпускать игры способны только крупные студии. Однако опыт работы над проектом показал ему обратное — по его мнению, любой человек может создать и выпустить игру в Steam.

Полная версия Dwarves: Glory, Death, and Loot вышла в начале этого года, но разработчик не планирует останавливаться. Он уже намекнул, что собирается продолжать поддержку игры и выпускать новые обновления.