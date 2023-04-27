Более 15 миллионов игроков забрали Dying Light Enhanced Edition в Epic Games Store

Компания Techland, разработчик и издатель игровой франшизы Dying Light, объявила сегодня, что более 15 миллионов игроков получили расширенное издание Dying Light в магазине Epic Games во время раздачи.
Расширенное издание Dying Light было предложено бесплатно в рамках ограниченного по времени события «Бесплатный билет в Харран», которое проходило с 6 по 13 апреля в магазине Epic Games.
Олег Клаповский прокомментировал это событие:
«Мы благодарны, что так много фанатов и игроков проявляют такой интерес к франшизе Dying Light. В течение этой недели нам удалось достичь рекордного количества одновременных игроков в 760 000+. Этот результат превзошел наши ожидания и свидетельствует о непреходящей популярности мира Dying Light. Мы всегда были близки к сообществу, и теперь мы продолжаем делать то же самое с Dying Light 2 Stay Human — на прошлой неделе мы выпустили крупное обновление «Gut Feeling Update», которое изменило игровой процесс и боевой опыт, а также добавило функции создания оружия. Мы только в начале пути — у нас запланировано много нового контента на этот и последующие годы. Предоставить геймерам больше способов испытать игру — наш главный приоритет прямо сейчас, чтобы доказать, что серия Dying Light — лучшая игра про зомби».
Dying Light — это игра ужасов на выживание от первого лица с открытым миром, которая была первоначально выпущена в 2015 году. Расширенное издание отличается улучшенной графикой, новой игровой механикой и дополнительными DLC. С тех пор игра стала фаворитом фанатов и получила признание критиков за захватывающий игровой процесс, уникальную механику дня и ночи, которая предоставила совершенно новый опыт в жанре зомби.
А сколько запустило?)
лойс, если не смог забрать :D
Ну я тоже забрал, хотя у меня в стиме есть. Просто чтобы было.
А вторая часть слабее первой по некоторым параметрам оказалась, особенно сюжетно, и персонажи в большинстве своем глупые просто.
эх, пропустил судя по всему
в рф не раздавали.
Надеются что 2 часть кто то купит.
Это успех, лишь бы потом не отобрали.
Так с РФ регионом ее нельзя было забрать