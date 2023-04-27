Dying Light 27.01.2015
8.8 6 715 оценок

Более 15 миллионов игроков забрали Dying Light Enhanced Edition в Epic Games Store

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monk70
Новости

Компания Techland, разработчик и издатель игровой франшизы Dying Light, объявила сегодня, что более 15 миллионов игроков получили расширенное издание Dying Light в магазине Epic Games во время раздачи.

Расширенное издание Dying Light было предложено бесплатно в рамках ограниченного по времени события «Бесплатный билет в Харран», которое проходило с 6 по 13 апреля в магазине Epic Games.

Олег Клаповский прокомментировал это событие:

«Мы благодарны, что так много фанатов и игроков проявляют такой интерес к франшизе Dying Light. В течение этой недели нам удалось достичь рекордного количества одновременных игроков в 760 000+. Этот результат превзошел наши ожидания и свидетельствует о непреходящей популярности мира Dying Light. Мы всегда были близки к сообществу, и теперь мы продолжаем делать то же самое с Dying Light 2 Stay Human — на прошлой неделе мы выпустили крупное обновление «Gut Feeling Update», которое изменило игровой процесс и боевой опыт, а также добавило функции создания оружия. Мы только в начале пути — у нас запланировано много нового контента на этот и последующие годы. Предоставить геймерам больше способов испытать игру — наш главный приоритет прямо сейчас, чтобы доказать, что серия Dying Light — лучшая игра про зомби».

Dying Light — это игра ужасов на выживание от первого лица с открытым миром, которая была первоначально выпущена в 2015 году. Расширенное издание отличается улучшенной графикой, новой игровой механикой и дополнительными DLC. С тех пор игра стала фаворитом фанатов и получила признание критиков за захватывающий игровой процесс, уникальную механику дня и ночи, которая предоставила совершенно новый опыт в жанре зомби.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mia_777

А сколько запустило?)

5
AndruhaGruz
0
dwemer101

лойс, если не смог забрать :D

1
OculusMortem

Ну я тоже забрал, хотя у меня в стиме есть. Просто чтобы было.

А вторая часть слабее первой по некоторым параметрам оказалась, особенно сюжетно, и персонажи в большинстве своем глупые просто.

0
my93

эх, пропустил судя по всему

0
морковняк

в рф не раздавали.

2
tvorog8088

Надеются что 2 часть кто то купит.

0
Bamburrr

Это успех, лишь бы потом не отобрали.

-1
Алан Битаров

Так с РФ регионом ее нельзя было забрать

4