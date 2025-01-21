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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 460 оценок

Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооператива

monk70
Новости

Студия локализации и озвучки Mechanics VoiceOver выпустила несколько обновлений для русской озвучки Dying Light, последнее из которых исправляет неприятный баг в кооперативе, мешавший игрокам подключиться друг к другу при игре по сети. Релиз полной версии русификатора озвучки вышел 30 декабря 2024 года, и с тем пор было опубликовано несколько важных патчей.

Улучшения русификатора с версии 1.03 по 1.06:

  • Мод для восстановления удаленных диалогов переработан и ставится по умолчанию. Теперь сетевая игра с ним работает через приглашения, а не только через подбор игроков.
  • Исправлена ошибка, из-за которой русификатор устанавливался только при выбранной опции бэкапа.
  • Значительно уменьшен размер инсталлятора.

Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта:

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука" [v1.06] {R.G. MVO}
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