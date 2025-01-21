Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооператива

Студия локализации и озвучки Mechanics VoiceOver выпустила несколько обновлений для русской озвучки Dying Light, последнее из которых исправляет неприятный баг в кооперативе, мешавший игрокам подключиться друг к другу при игре по сети. Релиз полной версии русификатора озвучки вышел 30 декабря 2024 года, и с тем пор было опубликовано несколько важных патчей.

Улучшения русификатора с версии 1.03 по 1.06:

Мод для восстановления удаленных диалогов переработан и ставится по умолчанию. Теперь сетевая игра с ним работает через приглашения, а не только через подбор игроков.

Исправлена ошибка, из-за которой русификатор устанавливался только при выбранной опции бэкапа.

Значительно уменьшен размер инсталлятора.

Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта: