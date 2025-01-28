Dying Light получила новое обновление с бесплатным набором одежды приуроченное к 10-летнему юбилею игры

Вчера компания Techland объявила о том, что в рамках празднования 10-летнего юбилея оригинальная Dying Light в этом году получит патч с обновлением графики и добавит в игру ремастерированный саундтрек с новой музыкой от оригинального композитора Павла Блащака:

Сегодня игра получила новое обновление, которое добавляет в игру бесплатный набор, приуроченный к 10-й годовщине Dying Light, который включает новый костюм, дробовик "Зоревестник", револьвер "Солнцепек" и золотое мачете "Золотой идол". Так же набор включается в себя покраску для багги "Золотой час".

Студия Mechanics VoiceOver сообщила, что уже обновила русскую озвучку и теперь она совместима с данным обновлением.