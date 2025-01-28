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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 508 оценок

Dying Light получила новое обновление с бесплатным набором одежды приуроченное к 10-летнему юбилею игры

AceTheKing
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Вчера компания Techland объявила о том, что в рамках празднования 10-летнего юбилея оригинальная Dying Light в этом году получит патч с обновлением графики и добавит в игру ремастерированный саундтрек с новой музыкой от оригинального композитора Павла Блащака:

Techland поделилась множеством объявлений в рамках празднования десятой годовщины франшизы Dying Light

Сегодня игра получила новое обновление, которое добавляет в игру бесплатный набор, приуроченный к 10-й годовщине Dying Light, который включает новый костюм, дробовик "Зоревестник", револьвер "Солнцепек" и золотое мачете "Золотой идол". Так же набор включается в себя покраску для багги "Золотой час".

Студия Mechanics VoiceOver сообщила, что уже обновила русскую озвучку и теперь она совместима с данным обновлением.

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