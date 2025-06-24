Dying Light: Retouched - бесплатное графическое обновление для культового зомби-экшена выйдет 26 июня

Techland продолжает поддерживать оригинальную Dying Light спустя целое десятилетие после её выхода. Несмотря на успех Dying Light 2 и разработку новой части под названием Dying Light: The Beast, студия готовит крупное обновление для первой игры — Dying Light: Retouched. Оно станет доступно 26 июня 2025 года на всех платформах и будет полностью бесплатным для владельцев оригинала.

Retouched — это не ремастер, а именно графический апгрейд. В игру добавят улучшенные текстуры, освещение и тени, а также поддержку современных возможностей железа. Технический директор Techland Гжегож Свистовски отметил, что команда начала экспериментировать с движком, а затем решила масштабировать изменения на всю игру.

Художник окружения Кшиштоф Кнефель рассказал, что значительное внимание было уделено улучшению качества текстур. Это потребовало ручной работы, но визуальные улучшения ощутимы даже в мелочах — например, на деревянных панелях стен. Также появились настраиваемые уровни LOD до 340%, что позволит мощным ПК выводить больше деталей вдали.

Дополнительно в игру добавили тени в разрешении 8K Ultra и переработали освещение, благодаря чему окружающий мир стал глубже и объемнее. Улучшения будут доступны на всех платформах: ПК, PlayStation 4/5 и Xbox One/Series X|S, но степень графических изменений может варьироваться.