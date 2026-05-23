Игроки правы только в своих обидах: экс-директор Dying Light жестко высказался о фанатах

Бывший руководитель направления Dying Light Тимон Смектала, который покинул свою должность в мае 2026 года после 13 лет работы в студии, высказался о важности обратной связи от игрового сообщества. Своими мыслями он поделился в рамках выступления на конференции Digital Dragons.

По мнению Смекталы, сразу после релиза игра перестает быть собственностью исключительно ее создателей. Он отметил, что у проекта мгновенно появляются 100, 1000 и даже более 1 млн участников сообщества, которые приносят с собой свои мнения, ожидания, теории и недовольства. Специалист считает, что это накладывает на авторов обязательство внимательно слушать свою аудиторию.

При этом бывший директор подчеркнул, что это не означает необходимость беспрекословно выполнять требования самых громких игроков. По его словам, пользователи очень часто ошибаются в поиске конкретных решений для игровых проблем. Тем не менее они всегда правы в своих чувствах. Если какой-то элемент игрового процесса вызывает у людей раздражение или радость, разработчикам обязательно нужно обратить на это внимание.