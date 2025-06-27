Mechanics VoiceOver подтвердили, что русская озвучка Dying Light совместима с обновлением Retouched

В связи с тем, что в последние дни пользователи массово обращались к Mechanics VoiceOver с вопросами о совместимости русской озвучки Dying Light с последним обновлением Retouched, студия выпустила официальное заявление.

Mechanics VoiceOver подтвердили, что русская озвучка совместима с новым обновлением, но необходимо будет заново переустановить озвучку, чтобы всё звучало без проблем в игре. Так же студия подтвердила, что кооперативный режим доступен если у владельца игры и напарника одинаковая версия игры и русификатора.