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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 10 295 оценок

Mechanics VoiceOver подтвердили, что русская озвучка Dying Light совместима с обновлением Retouched

AceTheKing AceTheKing

В связи с тем, что в последние дни пользователи массово обращались к Mechanics VoiceOver с вопросами о совместимости русской озвучки Dying Light с последним обновлением Retouched, студия выпустила официальное заявление.

Mechanics VoiceOver подтвердили, что русская озвучка совместима с новым обновлением, но необходимо будет заново переустановить озвучку, чтобы всё звучало без проблем в игре. Так же студия подтвердила, что кооперативный режим доступен если у владельца игры и напарника одинаковая версия игры и русификатора.

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука" [v1.08] {R.G. MVO}
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