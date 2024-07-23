Mechanics VoiceOver сообщили о том, что закончили запись главного героя для озвучки Dying Light

Вчера студия Mechanics VoiceOver поделилась очередным прогрессом в разработке русской озвучки для Dying Light.

Студия сообщила о том, что закончила работу над записью реплик главного героя игры, Кайла Крейна. Они планировали завершить работу над ним к концу месяца, но справились даже на неделю раньше планируемых сроков.

Озвучка охватит не только основную кампанию, но и дополнение The Following. На данный момент дата выхода озвучки неизвестна.