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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 8 523 оценки

Mechanics VoiceOver сообщили о том, что закончили запись главного героя для озвучки Dying Light

AceTheKing
Новости

Вчера студия Mechanics VoiceOver поделилась очередным прогрессом в разработке русской озвучки для Dying Light.

Студия сообщила о том, что закончила работу над записью реплик главного героя игры, Кайла Крейна. Они планировали завершить работу над ним к концу месяца, но справились даже на неделю раньше планируемых сроков.

Озвучка охватит не только основную кампанию, но и дополнение The Following. На данный момент дата выхода озвучки неизвестна.

-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Baikal_Irkutsk

Все это хорошо... Но надо было РАНЬШЕ!!!

2
Fishlex

Странная контора...

2
APTEM_L

А нахуя в даин лайт озвучка

-1