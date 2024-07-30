Mechanics VoiceOver выпустили новую версию русификатора Dying Light, который теперь поддерживает дополнение "Hellraid"

Студия RG MVO объявила о выходе новой версии русификатора для Dying Light, который теперь поддерживает дополнение "Hellraid". Роль Люциуса озвучил Иван Савоськин, а роль Анат - Светлана Кузнецова.

Так же студия сообщила приятную новость: RG MVO уже получила весь материал с записями главного героя, Кайла Крейна, и начала их обработку, поэтому в скором времени русификатор получит большое обновление - главный герой заговорит на русском языке не только в основной кампании, но и в DLC "The Following".

На данный момент все ещё идёт сбор средств на озвучку - осталось собрать 1/5 часть от требуемой суммы.