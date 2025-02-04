Музыка страха: авторы Dying Light рассказали, как создавался культовый саундтрек игры

Прошло 10 лет с момента выхода Dying Light, и за это время игра успела стать культовой в жанре зомби-экшена. Одним из ее самых запоминающихся элементов остается атмосферный саундтрек, который способствует погружению в постапокалиптический мир. Недавно Techland вернула к работе композитора первой части Павла Блащака, который рассказал, как создавалась музыка для оригинальной игры и какие эмоции он вложил в новую композицию, написанную к юбилею серии.
Работая над первой игрой, Павел Блащак стремился создать не просто фоновую музыку, а живой звуковой мир, который усиливает ощущения игрока. Вдохновением стали ретро-саундтреки к зомби-фильмам 80-х, но с современными элементами. Блащак экспериментировал с синтезаторами, массивными ударными и гнетущими звуками, чтобы передать ощущение напряженности и постоянной опасности.
Мне нужно было найти баланс: сделать музыку заметной, но не отвлекающей от игрового процесса. Я хотел, чтобы она ощущалась естественной частью карантинного города.
— рассказывает композитор.
Самым личным моментом в работе для него стала композиция, звучащая при подъеме на антенну в квесте “Трансляция”. Этот момент запомнился Блащаку не только музыкой, но и его личным страхом высоты:
Каждый раз, когда я тестировал этот момент, у меня поднималось давление. Чтобы успокоиться, я написал для этой сцены мелодию, которая мне нравилась.
Спустя десятилетие Павел Блащак снова вернулся к работе над серией. По его словам, создание юбилейного трека было не только ностальгическим, но и сложным вызовом. Композитор взял за основу знаменитую главную тему Horizon, но дополнил ее новыми, более мощными элементами, чтобы передать энергетику погони и напряженных боев.
Я не хотел создавать что-то полностью новое, а решил развить оригинальную концепцию. В новой композиции больше оркестровых инструментов, более насыщенный бас, а также элементы электрогитары, чтобы добавить остроты и драйв.
— объясняет Блащак.
Весь февраль обе части Dying Light будут получать уникальные игровые события, приуроченные к 10-летию серии. Игроков ждут новые испытания, особые награды и праздничные активности, которые позволят заново окунуться в мир выживания среди зомби.
А уже этим летом Techland выпустит Dying Light: The Beast — новую часть знаменитой серии, над которой студия активно работает прямо сейчас.
Блин, какие же офигительные и атмосферные саундтреки, собственно как и сама игра! Впервые прошёл её на пиратке в марте 2015 в коопе со случайными игроками на офисном ноутбуке, но до сих пор несколько треков периодически слушаю с удовольствием: Horizon, Harran, Runaway 😎 хотя, если честно, абсолютно все треки в игре-бомба! 🔥
https://music.yandex.ru/album/8281480?utm_medium=copy_link
Спасибо огромное, Павлу! 👍
музыка из главного меню каждый раз пробирает
Саунд топ, на рингтоне стоит
Культовый? В каком месте?
Опять культовый, хотя ни единой ноты не запомнилось. Хорошая, но не культовая.
Для фанатов серии, она культовая.
Заткнись вообще
Фанатизм не объективен по определению.
культовая это dead island а это пародия на неё
Ты видимо в нее не играл, если ставишь Dead Island выше Dying Light. Dead Island, это по сути альфа версия Dying Light.
Да тоже нет. Просто хорошие игры, Dying Light даже получше. Но не до такой степени.
а вообще культовая игра это слайм ранчо