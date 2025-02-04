Музыка страха: авторы Dying Light рассказали, как создавался культовый саундтрек игры

Прошло 10 лет с момента выхода Dying Light, и за это время игра успела стать культовой в жанре зомби-экшена. Одним из ее самых запоминающихся элементов остается атмосферный саундтрек, который способствует погружению в постапокалиптический мир. Недавно Techland вернула к работе композитора первой части Павла Блащака, который рассказал, как создавалась музыка для оригинальной игры и какие эмоции он вложил в новую композицию, написанную к юбилею серии.

Работая над первой игрой, Павел Блащак стремился создать не просто фоновую музыку, а живой звуковой мир, который усиливает ощущения игрока. Вдохновением стали ретро-саундтреки к зомби-фильмам 80-х, но с современными элементами. Блащак экспериментировал с синтезаторами, массивными ударными и гнетущими звуками, чтобы передать ощущение напряженности и постоянной опасности.

Мне нужно было найти баланс: сделать музыку заметной, но не отвлекающей от игрового процесса. Я хотел, чтобы она ощущалась естественной частью карантинного города.

— рассказывает композитор.

Самым личным моментом в работе для него стала композиция, звучащая при подъеме на антенну в квесте “Трансляция”. Этот момент запомнился Блащаку не только музыкой, но и его личным страхом высоты:

Каждый раз, когда я тестировал этот момент, у меня поднималось давление. Чтобы успокоиться, я написал для этой сцены мелодию, которая мне нравилась.

Спустя десятилетие Павел Блащак снова вернулся к работе над серией. По его словам, создание юбилейного трека было не только ностальгическим, но и сложным вызовом. Композитор взял за основу знаменитую главную тему Horizon, но дополнил ее новыми, более мощными элементами, чтобы передать энергетику погони и напряженных боев.

Я не хотел создавать что-то полностью новое, а решил развить оригинальную концепцию. В новой композиции больше оркестровых инструментов, более насыщенный бас, а также элементы электрогитары, чтобы добавить остроты и драйв.

— объясняет Блащак.

Весь февраль обе части Dying Light будут получать уникальные игровые события, приуроченные к 10-летию серии. Игроков ждут новые испытания, особые награды и праздничные активности, которые позволят заново окунуться в мир выживания среди зомби.

А уже этим летом Techland выпустит Dying Light: The Beast — новую часть знаменитой серии, над которой студия активно работает прямо сейчас.