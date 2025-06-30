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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 10 332 оценки

Не ремастер! Techland настаивает: Dying Light Retouched - это не то, что игроки подумали

butcher69 butcher69

Разработчики из Techland выпустили крупное обновление Dying Light Retouched к 10-летию культового зомби-экшена. Однако несмотря на визуальные улучшения и переработанный саундтрек, студия настаивает: это не ремастер — и просит не называть его так.

Оригинальная Dying Light получила крупное обновление с улучшением графики

Обновление включает более чёткие текстуры, переработанное небо и тени, а также улучшенный звук. Всё это звучит как типичный ремастер, но технический директор Гжегож Свистовски поясняет: команда просто применила новые знания к старым ресурсам, чтобы максимально раскрыть потенциал оригинала.

Директор франшизы Тимон Смектала признался, что онлайн-дискуссии заставили его сердце «замереть» — слишком многие ожидали полноценной переработки. Но Retouched — это лишь способ освежить то, что уже полюбилось игрокам, а не создать нечто заново.

Techland не пытается продать старое под видом нового. Обновление бесплатно и сделано от души. Так что забудьте слово «ремастер» — перед вами просто ретушь, но с уважением к оригиналу.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

На rtx 4080 стало неиграбельной, постоянные просадки с 200фпс до 100 и меньше. До этого все нормально было // Владимир Микшин

6
romero52

может проц не тянет?

Just_a_guy

Так в чем проблема? Залочь на 60 фпс и играй.

1
Юрий Пенкин Just_a_guy

60 фпс на пк? а зачем тогда пк нужен? это мыло галимое в движении, купи тогда приставку, пк для того и берут чтобы играть в 120 фпс хотя бы

3
Юрий Пенкин

Улучшение шикарное, с удовольствием прохожу сейчас игру и добиваю ачивки спустя 10 лет на xbox series x в 2к 60 фпс, запустил для сравнения вторую часть и чуть не блеванул какая она убогая по сравнению с первой, музыка фигня, графика не выразительная, бледная, озвучка русская клоунская. Первая же часть очень хорошая атмосфера безнадёги, заброшек, интересно просто ходить и всё разглядывать, всё сделано вручную, а какое солнце золотое и лучи, пальмы колышутся, пыльца летит, много личных маленьких историй второстепенных заданий интересных. После Dead Island это значительный прыжок вперёд, но второй Dying Light это уже шаг назад, посмотрим что будет в The Beast. В общем первый Dying Light это магнум опус поляков, лучшее что они сделали, другая такая же хорошая их игра это Call of Juarez Bound in Blood, они в 2009 умудрились сделать вестерн лучше убогого скучного RDR от роков. Думайте.

1
CounterShade

Пассаж про рдр в конце текста это, конечно, ты знатно расписался в своей глупости, пацанчик.

VengelBryde

ты явно тупой. 2 в разы лучше во всем так что офнись

Пользователь ВКонтакте

Это смотреть надо, если lan coop вырезали - значит ремастер // Чёрный Пласч