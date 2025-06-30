Не ремастер! Techland настаивает: Dying Light Retouched - это не то, что игроки подумали

Разработчики из Techland выпустили крупное обновление Dying Light Retouched к 10-летию культового зомби-экшена. Однако несмотря на визуальные улучшения и переработанный саундтрек, студия настаивает: это не ремастер — и просит не называть его так.

Обновление включает более чёткие текстуры, переработанное небо и тени, а также улучшенный звук. Всё это звучит как типичный ремастер, но технический директор Гжегож Свистовски поясняет: команда просто применила новые знания к старым ресурсам, чтобы максимально раскрыть потенциал оригинала.

Директор франшизы Тимон Смектала признался, что онлайн-дискуссии заставили его сердце «замереть» — слишком многие ожидали полноценной переработки. Но Retouched — это лишь способ освежить то, что уже полюбилось игрокам, а не создать нечто заново.

Techland не пытается продать старое под видом нового. Обновление бесплатно и сделано от души. Так что забудьте слово «ремастер» — перед вами просто ретушь, но с уважением к оригиналу.