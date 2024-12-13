Прогресс русской озвучки Dying Light от RG MVO достиг 85% - студия выпустила предрелизную версию

Студия Mechanics VoiceOver поделилась обновленным прогрессом создания русской озвучки для Dying Light.
Студия сообщила, что общий прогресс русской озвучки достиг 85%: теперь почти все второстепенные квесты звучат на русском языке, выжившие поблагодарят вас за помощь или прокомментируют погоду, а бандиты захотят обматерить и покромсать Кайла Крейна на мелкие кусочки. Прогресс считался на основе общего объема игры, вместе с сюжетной компанией и всеми DLC.
Ранее студия сообщала о том, что релиз полной версии русской озвучки запланирован до конца текущего года.
С удовольствием пройду, еще раз, но уже с Русской озвучкой!
Хорошая новость!!!
С удовольствием пройду игру в первый раз, а то все руки не доходили.
Мартышкин труд. // Jimmie Johnson
Я прошел где то до середины, ну может чуть больше. Еще тогда, на момент релиза, а и чет надоела что-ли.. Уж не помню. Но даже тогда еще подметил для себя, как же чертовские не хватает русской озвучки, а вот эти голоса с ужасным, для меня, акцентом просто выбешивали иной раз. Вот теперь то можно будет и попробовать по новой, думаю, уже куда лучше будет игра восприниматься.
Русская озвучка? да вы смеётесь.я уже пару раз ее прошел..третий не осилю... и да вторая мне больше нравится