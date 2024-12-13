Прогресс русской озвучки Dying Light от RG MVO достиг 85% - студия выпустила предрелизную версию

Студия Mechanics VoiceOver поделилась обновленным прогрессом создания русской озвучки для Dying Light.

Студия сообщила, что общий прогресс русской озвучки достиг 85%: теперь почти все второстепенные квесты звучат на русском языке, выжившие поблагодарят вас за помощь или прокомментируют погоду, а бандиты захотят обматерить и покромсать Кайла Крейна на мелкие кусочки. Прогресс считался на основе общего объема игры, вместе с сюжетной компанией и всеми DLC.

Ранее студия сообщала о том, что релиз полной версии русской озвучки запланирован до конца текущего года.