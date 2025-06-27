Сравнение Dying Light Retouched и Enhanced Edition показывает заметные улучшения в текстурах и освещении

Вчера Techland выпустила обновление Retouched для Dying Light с улучшенными графическими функциями. Обновление добавляет текстуры более высокого разрешения, масштабированные скайбоксы и облака, тени уровня качества «Ультра» и улучшения освещения по сравнению с Enhanced Edition. Как видно из сравнения выше, текстуры более высокого разрешения, а также изменённое освещение заметны во всех игровых средах.
Улучшенные скайбоксы и облака улучшили общую атмосферную визуализацию Dying Light, а также были внесены изменения в освещение сцены. Это приводит к более тёплому виду игры с более насыщенным освещением. Разница местами едва заметна, но в других областях более заметна.
Текстуры с более высоким разрешением добавляют больше деталей к окружающим поверхностям, таким как пол и стены зданий. Тени более высокого качества ещё больше повышают качество сцены по сравнению с Enhanced Edition.
Текстуры улучшили скорей уровень тесселяции повысили. Дальность прорисовки бред сивой кобылы Просто добавили детализацию на разных уровнях прорисовки. Тени такие же. Освещение как будто добавили яркости и контраста, чтобы видно было наконец что-то. Короче сделали спустя рукава. Впрочем для уже купивших игру оно бесплатное. А вот стоит ли покупать игру по полной текущей стоимости новичкам с таким обновлением не знаю незнаю.
Что покуать там скидка еë за копейки отдают полное издание, да и пару лет назад тоже отдавали более того есть ру озвучка не надо эти титры читать постоянно при разговорах. А апгрейд этот чисто косметика те кто не играл в неë по каким-то причинам как я к примеру им на этот апгрейд по богу ибо они незнаю как было раньше и как стало. Больше весить игра не стала требования теже самые.
За лупой глаз держать если, то можно и найти разницу
да все равно, бесплатно же, улучшили и улучшили, могли как сони с tlou заново продавать
ЗАЛУПЫЙ ГЛАЗ?
подзалупный глазик собрался ребята. Надо его закапать, чтобы им разглядеть изменения в рекстурках, 1905 года
БЕСПЛАТНАЯ обнова для игры 10 летней давности, а недовольные как будто им ремастер за фуллпрайс впаривают
Ну хз, улучшения на уровне типа, если веришь что лучше - значит лучше, а так, на глаз как то малоуловимые..
А что это мне напоминает ?
А халтуру
Ты совсем? Во-первых в случае с Dead Island это был реально ремастер. И да эти ремастеры давали бесплатно владельцам оригинала. В Dying Light это НЕ ремастер и НЕ ремейк, а просто улучшение графики без изменения системных требований. Все ремастеры требуют другие системные требования.
Ты играл ? все кому не лень обосрали этот ленивый кусок ремастера
У него такой же уровень ленивый, как и обновлённая графика Dying Light
Так я и привёл пример, что такая же халтура ,как и обновлённая графика Dying Light
Ты хоть видел эти ремастеры ? там халтура на уровне обновлённой графики и притом освещение взято с первой части Dying Light и это освещение плохо подходит к оригинальным играм
Чувствую опять спотыкнулся об очередного фанатика
Представь себе, именно улучшение графики и ведет к изменению системных требований. И в DL фпс конечно тоже стал чуть ниже.
херня
Повод еще раз сыграть в первую часть, лучше второй.
и с русской озвучкой, имба там
Выглядит хорошо, было бы ещё лучше если бы модели оружия тоже сделали бы графонистей
Но не вау эффект прям, да как верно подметили, если вглядываться то некоторые детали и элементы выглядят лучше, но в той динамике, которая предлагает игра, ты об этом уже в начале игре забудешь
кроме замены текстур, которые в пылу игры не будешь сверять, больше ничего толком не заметно.
всё это наверное кому-то и по душе будет, но когда играешь в основном в DL2, а потом возвращаешься к DL1, то все эти reTouched выглядят ну никак... хотя в свое время, умело обращаясь с освещением и тенями, разработчикам удалось создать весьма годную картинку... но не сейчас, когда впору уже подтягивать графику во второй части, если они вообще собираются заниматься ею...
Что там подтягивать 🤣🤣🤣 уже был патч котрый еë улучшал. Им сейчас занятся нечем будто новая часть через 2 месяца выходит еë пилят они движок заного собрали видно картинка стала вау .