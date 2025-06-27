Сравнение Dying Light Retouched и Enhanced Edition показывает заметные улучшения в текстурах и освещении

Вчера Techland выпустила обновление Retouched для Dying Light с улучшенными графическими функциями. Обновление добавляет текстуры более высокого разрешения, масштабированные скайбоксы и облака, тени уровня качества «Ультра» и улучшения освещения по сравнению с Enhanced Edition. Как видно из сравнения выше, текстуры более высокого разрешения, а также изменённое освещение заметны во всех игровых средах.

Улучшенные скайбоксы и облака улучшили общую атмосферную визуализацию Dying Light, а также были внесены изменения в освещение сцены. Это приводит к более тёплому виду игры с более насыщенным освещением. Разница местами едва заметна, но в других областях более заметна.

Текстуры с более высоким разрешением добавляют больше деталей к окружающим поверхностям, таким как пол и стены зданий. Тени более высокого качества ещё больше повышают качество сцены по сравнению с Enhanced Edition.