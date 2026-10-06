Сценарист Dying Light раскритиковал современные зомби-игры за отсутствие живых персонажей

Сценарист Хэрис Оркин, отвечавший за сюжет 1-й Dying Light, поделился мнением о творческом застое в современных зомби-экшенах. Выступая на фестивале Meadowlark Comic Con, автор обратил внимание на то, что подавляющее большинство проектов в постапокалиптическом сеттинге превратились в механический аттракцион с бесконечным бегством от монстров, полностью растеряв эмоциональную глубину и сопереживание.

По словам драматурга, жанр застрял в самоповторах и бессмысленной погоне за масштабами. Студии сосредотачиваются на огромных картах, крафте, физике расчленения и десятках разновидностей мутантов, но начисто игнорируют базовую человеческую драму. В результате игрок перестает воспринимать катастрофу всерьез и не испытывает ни малейшей тревоги за окружающих персонажей.

Оркин провел параллель между собственным опытом работы над оригинальной игрой 2015 года и другими представителями индустрии, указав на утрату ключевого элемента драматургии.

Вся суть заключается в создании правдоподобных персонажей, которым искренне сопереживаешь и с которыми можно себя ассоциировать. В 1-й Dying Light удалось проделать действительно качественную работу над героями вроде Джейд и ее брата Рахима. Во многих играх этого просто не чувствуется.

- Хэрис Оркин, сценарист

Автор отдельно подчеркнул, что не принимал участия в разработке Dying Light 2: Stay Human. Релиз сиквела в 2022 году сопровождался жесткой критикой сценария со стороны игрового сообщества именно из-за блеклых действующих лиц и рваного повествования. Переписывание сюжета на поздних этапах производства привело к тому, что судьбы фракций и второстепенных героев оставили аудиторию полностью равнодушной.

По мнению сценариста, качественный хоррор не способен функционировать без ощущения уязвимости и эмпатии к выжившим. Когда гибель напарников воспринимается как рядовое игровое событие, атмосфера опасности мгновенно рассыпается, превращая выживание в обычный паркур-тир.