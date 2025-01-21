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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 462 оценки

Студия Techland анонсировала масштабную презентацию Dying 2 Know к 10-летию Dying Light

butcher69
Новости

Студия Techland готовит масштабную презентацию Dying 2 Know, приуроченную к 10-летию легендарной серии Dying Light. Событие состоится 27 января в 21:00 по московскому времени, и разработчики обещают поделиться своими планами на будущее франшизы.

На презентации ожидаются подробности о контенте для вышедших игр, а также возможное раскрытие информации о третьей части серии. Кроме того, фанаты с нетерпением ждут новых материалов по грядущему спин-оффу The Beast, посвящённому Кайлу Крейну.

Есть вероятность, что Techland представит свежий геймплейный трейлер Dying Light: The Beast, релиз которого запланирован на лето.

Презентация обещает стать важным событием для всех поклонников франшизы и показать, каким будет её будущее.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SoRaS3

Правильно ли называть спин-оффом - the beast?

Если первая часть была именно про его историю.

2
BewitchingBaron

Но первая часть закончилась. Именно действия там привели мир в то состоянии, в котором он во второй части. Так что в данном случае это спин-офф пожалуй. Единственно огорчает - что коридорный и линейный, так что я лучше пожалуй в старые части поиграю

-3
Stas776 BewitchingBaron

Эм...нет

Мир пришёл в состояние второй части уже после первой части. Инфекцию побороли и изолировали...сначала

0
Аналиус

надеюсь новая часть будет по серьезнее

а то во 2 части сюжет как для школьников

2
Stas776

Как будто в первой не для школьников. Сюжет - её самый жирный минус

1
Allexandrr

Первую серию обожаю прям. Вторая то же со своей харизмой, но первая всё же вложила больше положительных эмоций.

1
Вадим Якимов

техланды! где продолжение хрома и хуареса?! уперлись блин в своих опостылевших зомби..((

0
Deacon St John

Эти игры были не шибко популярны даже тогда. а сейчас тратить на них силы и деньги-можно прогореть. не у всех море бабла аля sony. польская студия по прежнему достаточно скромная и делать будет то, что гарантированно приносить гешефт. такие дела

0
Deacon St John

Ну понятное дело, что вряд ли будут хоть какие-то новости про 3 часть серии. до неё еще лет 5-6 минимум. The Beast в этом году, потом будет новая игра по новой IP (рпг фэнтези). на это нужно время.

А вот новостям по небольшим обновам для 2 части не удивлюсь. или ремастер для 1 части ( отдадут кому-нить на сторону).

0