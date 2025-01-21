Студия Techland анонсировала масштабную презентацию Dying 2 Know к 10-летию Dying Light

Студия Techland готовит масштабную презентацию Dying 2 Know, приуроченную к 10-летию легендарной серии Dying Light. Событие состоится 27 января в 21:00 по московскому времени, и разработчики обещают поделиться своими планами на будущее франшизы.

На презентации ожидаются подробности о контенте для вышедших игр, а также возможное раскрытие информации о третьей части серии. Кроме того, фанаты с нетерпением ждут новых материалов по грядущему спин-оффу The Beast, посвящённому Кайлу Крейну.

Есть вероятность, что Techland представит свежий геймплейный трейлер Dying Light: The Beast, релиз которого запланирован на лето.

Презентация обещает стать важным событием для всех поклонников франшизы и показать, каким будет её будущее.