Techland поделилась множеством объявлений в рамках празднования десятой годовщины франшизы Dying Light

Сегодня Techland поделилась множеством анонсов в рамках празднования десятой годовщины франшизы Dying Light. Во-первых, цифры: более 45 миллионов пользователей сыграли либо в первую, либо во вторую игру серии игр о зомби с открытым миром от первого лица, которая первоначально дебютировала в 2015 году, что на 15 миллионов больше с момента предыдущего анонса двухлетней давности. За это десятилетие они совершили 67 миллиардов убийств зомби и наиграли в общей сложности более 1 миллиарда часов.

В ознаменование десятой годовщины в первой и второй играх будет серия событий в течение четырех недель. На первой неделе Dying Light получит HyperMode с двойным бонусом XP, а сиквел получит самую большую скидку за всю историю (до 67% в зависимости от платформы и региона). В течение следующих недель оригинальная игра будет обновлена ​​событиями Low Gravity, Super-Crane и Viral Rush, в то время как игроки Dying Light 2 смогут воспользоваться новыми наградами через веб-сайт Pilgrim Outpost. На четвертой неделе сиквел также наконец получит кооперативный roguelike-режим Tower Raid в качестве постоянного дополнения к игре после нескольких раундов игрового тестирования.

Это только вершина айсберга, раскрытая сегодня для франшизы. Первая Dying Light вскоре получит новый патч, который улучшит визуальные эффекты и добавит ремастерированный саундтрек с новой музыкой от оригинального композитора Павла Блащака. Конечно, большая часть контента появится в Dying Light 2 Stay Human, которая находится примерно в середине обещанной пятилетней поддержки после запуска. Обновленная дорожная карта на 2025 год показывает улучшения кооперативного геймплея и подбора игроков, новых игровых персонажей Tower Raid, улучшенную поддержку Community Maps, новое огнестрельное и холодное оружие, совершенно новый класс оружия, улучшения Prologue, графические и технические улучшения и, конечно же, бесплатное снаряжение и костюмы.

Это еще не все, о чем Techland говорили сегодня. Польский разработчик подтвердил, что у них есть Dying Light: The Beast, который ознаменует возвращение оригинального главного героя игры Кайла Крейна, намеченного на летний сезон. Более того, в работе находятся несколько неанонсированных проектов Dying Light, а также новые настольные игры, эксклюзивные товары и оригинальная серия веб-комиксов.