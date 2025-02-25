Techland рада, что за 10 лет никто не решился купить коллекционное издание Dying Light за $386 тысяч

Еще до выхода зомби-экшена Dying Light студия Techland представила невероятно дорогое коллекционное издание. Однако за последние десять лет не нашлось ни одного человека, который бы решился его купить, чему компания... очень рада.

На самом деле Techland даже надеялась, что его никто не купит. Как выяснил Insider Gaming у PR-менеджера студии Паулины Дзедзяк, у роскошного коллекционного издания была совсем другая цель.

Это был PR-трюк, привлекший внимание СМИ из-за своей дикой и нестандартной природы. Его цель - создать шумиху вокруг выхода игры. Это отлично помогло привлечь внимание к игре! Но никто не решился его купить - к счастью, я думаю!

Счастливчику, который бы готов выложить £250 тысяч, что на тот момент оценивалось в $386 тысяч, издание My Apocalypse Edition для Dying Light предлагало невероятный набор. В него входили игровое лицо покупателя, статуя Jump в полный рост и уроки паркура от команды Freerunner. В комплект также входили очки ночного видения, поездка в офис Techland с оплатой всех расходов, четыре копии игры с автографами, гарнитура Razer и настоящее убежище, созданное для защиты от зомби командой Tiger Log Cabins.

В общем, Techland, очевидно с самого начала рассматривала My Apocalypse лишь как средство пиара. Так что интересно, что бы произошло, если бы кто-то действительно решил ее купить? Действительно ли компания была готова построить и подарить кому-то настоящее убежище? Этого мы, к большому сожалению, уже никогда не узнаем.