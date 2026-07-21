Techland сообщила, что легендарный зомби-экшен Dying Light пополнил список PlayStation Plus Extra

Более 11 лет назад Techland открыла ворота Харрана, познакомив игроков с Dying Light, игрой, которая стала одним из самых любимых приключенческих фильмов о зомби.

То, что начиналось как свежий взгляд на жанр, превратилось в одну из самых известных франшиз в жанре survival horror. За эти годы Dying Light собрала преданное сообщество и стала современной классикой, которой наслаждаются более 50 миллионов игроков по всему миру.

С 21 июля Dying Light станет доступна всем подписчикам PlayStation Plus Extra, предоставляя игрокам возможность узнать, с чего все началось. Игра останется в каталоге в течение года, давая как новичкам, так и вернувшимся поклонникам достаточно времени, чтобы исследовать Харран.

Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя вселенную Dying Light. Будь то возвращение в Харран после многолетнего отсутствия или первое знакомство с этим городом. Именно здесь игроки познакомятся с Кайлом Крейном — культовым персонажем, озвученным Роджером Крейгом Смитом, — и переживут начало истории, которая продолжается в Dying Light: The Beast.