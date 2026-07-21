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об игре
Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
9 11 272 оценки

Techland сообщила, что легендарный зомби-экшен Dying Light пополнил список PlayStation Plus Extra

monk70 monk70

Более 11 лет назад Techland открыла ворота Харрана, познакомив игроков с Dying Light, игрой, которая стала одним из самых любимых приключенческих фильмов о зомби.

То, что начиналось как свежий взгляд на жанр, превратилось в одну из самых известных франшиз в жанре survival horror. За эти годы Dying Light собрала преданное сообщество и стала современной классикой, которой наслаждаются более 50 миллионов игроков по всему миру.

С 21 июля Dying Light станет доступна всем подписчикам PlayStation Plus Extra, предоставляя игрокам возможность узнать, с чего все началось. Игра останется в каталоге в течение года, давая как новичкам, так и вернувшимся поклонникам достаточно времени, чтобы исследовать Харран.

Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя вселенную Dying Light. Будь то возвращение в Харран после многолетнего отсутствия или первое знакомство с этим городом. Именно здесь игроки познакомятся с Кайлом Крейном — культовым персонажем, озвученным Роджером Крейгом Смитом, — и переживут начало истории, которая продолжается в Dying Light: The Beast.
Консоли 73 Индустрия 16
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Jimmie Johnson

Пользователь ВКонтакте

тупой зомби выживач, которых миллард за 30+ лет // Ivan Van

Илья_Казаков_93

Моя первая зомби игра на ПК, которую я прошёл весной в коопе со случайными людьми в 2015 🥰 надеюсь, что добавят игру со всеми дополнениями.