В Dying Light исправили критический баг с сохранениями The Following

Студия Techland выпустила техническое обновление 1.55 для первой части Dying Light, нацеленное на устранение критической ошибки. Патч уже доступен для загрузки, и создатели рекомендуют установить его как можно скорее, чтобы обезопасить свои файлы.

Исправление касается дополнения The Following. Ранее при загрузке сохранений игроки могли внезапно оказаться в локации «Трущобы», что приводило к сбоям в игровом процессе и нарушало логику прохождения. Теперь эта проблема полностью устранена.

Выход этого апдейта в очередной раз доказывает, что Techland продолжает поддерживать свой культовый проект. Спустя много лет после релиза студия всё еще заботится о сообществе, оперативно устраняя баги в классической игре.