В Epic Games Store началась бесплатная раздача Dying Light: Enhanced Edition и головоломки shapez

Сегодня четверг, а это означает две вещи: в магазине Epic Games Store появились новые бесплатные игры для ПК. И то, что завтра пятница. Бесплатных игр на 6 апреля 2023 года две: Dying Light: Enhanced Edition и головоломка shapez.
Игры доступны до 13 апреля 2023 года, но после того, как они будут заявлены и привязаны к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда, без каких-либо затрат. К сожалению, пользователи из России не смогут воспользоваться предложением с Dying Light: Enhanced Edition, для этого придется заводить новый аккаунт с другим регионом.
спасибо Хатабу, поиграл
Только эпики оставляют за собой право, без объяснения причины, изъять эти игры.
Раздача опять вызвала ошибку
Забрал
бро пж создай 2 акк,там дайн лайт и отдай его пж мне у меня не получается его забрать
окей спасибо большое
А через какой ВПН то забрали регион какой ставить ИНДИЮ?
Снова зажали раздачу
Через какой VPN то можно замутить urban или другой какой? Кто в курсе?
Я забрал только с платным,кучу бесплатных перепробовал не работают или не работают как надо.
Понятно,спасибо. Щас попробую замутить.Нет так нет.Плакать не буду.Пиратку полностью проходил давно,хотел чисто по сетке попробовать )))
А платные также?
купил на маркете гифтом за 286р дефинитив идишн и норм
купил бесплатную игру. браво
Да пофиг , ее взломали давным давно )
а на пиратке сетевая игра не робит
Не там качаешь значит.
работает. во второй части тоже работает всё.
просто вы со своим помойным егс отстали от развития сервисов лет на 100 и не в курсе про это всё
Опять сейчас начнут ныть на недоступную ХАЛЯВУ, вместо того чтобы тупо создать второй акк с другим регионом и спокойно забирать игры.
пробовал,и с впн тоже не работает
Казахстан регион, не могу забрать.
а ты забрал?
Работает.
Всё забирается 3 щелчками пальцев.
Только эпики оставляют за собой право, без объяснения причины, изъять эти игры.
Если кто не понял то в России ее не взять нужно менять регион но есть шанс что ее заберут из библиотеки как было с Fallout 1
Хм, видимо не в российском эпике :(
Включаем VPN и всё ОК. (Для особо одаренных минусящих - первый скрин без включенного VPN)
У тебя есть дискорд? можешь пожалуйста помочь ? я с впн-ом не могу забрать
Казахстан тоже не в милостыне
Только что забрал,все работает,у вас VPN не пашет.
В настоящее время ваша учётная запись больше не может загружать бесплатные игры.
Ну печально ,тут наверное только новый аккаунт создавать , сразу с нужным регионом.
Казахстан акк
У меня тоже Казахстан ,всё ОК.