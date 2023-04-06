В Epic Games Store началась бесплатная раздача Dying Light: Enhanced Edition и головоломки shapez ©

Сегодня четверг, а это означает две вещи: в магазине Epic Games Store появились новые бесплатные игры для ПК. И то, что завтра пятница. Бесплатных игр на 6 апреля 2023 года две: Dying Light: Enhanced Edition и головоломка shapez.

Игры доступны до 13 апреля 2023 года, но после того, как они будут заявлены и привязаны к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда, без каких-либо затрат. К сожалению, пользователи из России не смогут воспользоваться предложением с Dying Light: Enhanced Edition, для этого придется заводить новый аккаунт с другим регионом.