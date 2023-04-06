Dying Light 27.01.2015
8.8 6 520 оценок

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Dying Light: Enhanced Edition и головоломки shapez

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butcher69
Новости

Сегодня четверг, а это означает две вещи: в магазине Epic Games Store появились новые бесплатные игры для ПК. И то, что завтра пятница. Бесплатных игр на 6 апреля 2023 года две: Dying Light: Enhanced Edition и головоломка shapez.

Игры доступны до 13 апреля 2023 года, но после того, как они будут заявлены и привязаны к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда, без каких-либо затрат. К сожалению, пользователи из России не смогут воспользоваться предложением с Dying Light: Enhanced Edition, для этого придется заводить новый аккаунт с другим регионом.

ПК Раздачи и скидки
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Официально: следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store станет Dying Light Enhanced Edition
Официально: следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store станет Dying Light Enhanced Edition
Комментарии: 47
Ваш комментарий
xxREMAGxxIxxGAMERxx

спасибо Хатабу, поиграл

6
Deowar

Только эпики оставляют за собой право, без объяснения причины, изъять эти игры.

3
M1KERUS

Раздача опять вызвала ошибку

2
yuriy1606

Забрал

2
gfcfvgcffgf

бро пж создай 2 акк,там дайн лайт и отдай его пж мне у меня не получается его забрать

-1
Комментарий удален
gfcfvgcffgf Helix8

окей спасибо большое

-1
timoshka12rus

А через какой ВПН то забрали регион какой ставить ИНДИЮ?

-1
Mad_cloud

Снова зажали раздачу

0
timoshka12rus

Через какой VPN то можно замутить urban или другой какой? Кто в курсе?

0
DEDGAMER

Я забрал только с платным,кучу бесплатных перепробовал не работают или не работают как надо.

0
timoshka12rus DEDGAMER

Понятно,спасибо. Щас попробую замутить.Нет так нет.Плакать не буду.Пиратку полностью проходил давно,хотел чисто по сетке попробовать )))

0
Апостлс
0
DEDGAMER

А платные также?

0
JohnTornton

купил на маркете гифтом за 286р дефинитив идишн и норм

0
ilyush

купил бесплатную игру. браво

0
alers1

Да пофиг , ее взломали давным давно )

-1
gfcfvgcffgf

а на пиратке сетевая игра не робит

0
Руслан Генаев gfcfvgcffgf

Не там качаешь значит.

0
JohnTornton gfcfvgcffgf

работает. во второй части тоже работает всё.
просто вы со своим помойным егс отстали от развития сервисов лет на 100 и не в курсе про это всё

1
trava10

Опять сейчас начнут ныть на недоступную ХАЛЯВУ, вместо того чтобы тупо создать второй акк с другим регионом и спокойно забирать игры.

-1
gfcfvgcffgf

пробовал,и с впн тоже не работает

0
OculusMortem

Казахстан регион, не могу забрать.

-1
gfcfvgcffgf

а ты забрал?

0
DEDGAMER gfcfvgcffgf

Работает.

0
DEDGAMER OculusMortem

Всё забирается 3 щелчками пальцев.

0
Deowar

Только эпики оставляют за собой право, без объяснения причины, изъять эти игры.

-1
Ely Maze

Если кто не понял то в России ее не взять нужно менять регион но есть шанс что ее заберут из библиотеки как было с Fallout 1

-1
Oscilograf

Хм, видимо не в российском эпике :(

-2
DEDGAMER

Включаем VPN и всё ОК. (Для особо одаренных минусящих - первый скрин без включенного VPN)

-2
wedze

У тебя есть дискорд? можешь пожалуйста помочь ? я с впн-ом не могу забрать

0
Апостлс

Казахстан тоже не в милостыне

-3
DEDGAMER

Только что забрал,все работает,у вас VPN не пашет.

2
Апостлс DEDGAMER

В настоящее время ваша учётная запись больше не может загружать бесплатные игры.

0
DEDGAMER Апостлс

Ну печально ,тут наверное только новый аккаунт создавать , сразу с нужным регионом.

0
Апостлс DEDGAMER

Казахстан акк

0
DEDGAMER Апостлс

У меня тоже Казахстан ,всё ОК.

1