Авторы Dying Light 2 думают, что нашли хороший баланс со сложностью ночей в крупном обновлении Good Night, Good Luck ©

Игра Dying Light пользуется неизменной популярностью. Вышедшая в 2015 году игра от вроцлавской компании Techland захватила игроков своим безупречным геймплеем и разницей между ночью и днем. Сиквел, Dying Light 2: Stay Human, не совсем сохранил этот баланс. Ночь оказалась более легким испытанием. Несколько дней назад разработчики выпустили крупное обновление Good Night, Good Luck, которое сбалансировало эту разницу. По признанию одного из создателей, разработчики, проделали хорошую работу.

В сети появилось множество интересных кадров ночного геймплея в Dying Light 2: Stay Human. Многие игроки удивлены уровнем сложности, который царит ночью в игровом мире. Улицы кишат монстрами, чьи органы чувств остро реагируют на движение поблизости. В первой части игры ночное время превратилось в борьбу за выживание, где помогало только ориентирование на местности и развитие навыков паркура. Старший продюсер игры Михал Борецки отметил, что в новом обновлении студии удалось найти баланс:

Мы очень хотели вернуть ночное время из первой Dying Light, но переборщили с этим в первой версии Dying Light 2. Поэтому мы решили найти баланс между темными, страшными ночами оригинала и более частыми (но более светлыми) ночами в DL2. Думаю, мы нашли этот баланс.

За последние несколько дней стало сложнее пережить ночь в Виледоре. Игроки почувствовали, что сбежать стало сложнее. Разработчики даже предусмотрели специальный графический фильтр, чтобы еще больше углубить ночную ауру. Борецки также добавил, что были улучшены элементы, связанные с подкрадыванием. Персонаж двигается более проворно, а работа с факелом также была улучшена.