Авторы Dying Light 2 раскрыли детали кроссовера с "Ходячими мертвецами"

Студия Techland поделилась деталями о предстоящем кроссовере Dying Light 2: Stay Human с франшизой «Ходячие мертвецы». Ивент начнется 26 июля.

Игроков ожидают семь еженедельных испытаний, за выполнение которых они получат обложки комикса. Собрав все, фанаты смогут забрать вознаграждение — амулет, имитирующий шляпу Рика Граймса.

Dying Light 2: Stay Human вышла в феврале 2022 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. 9 июня стало известно, что разработчики перенесли выход второго сюжетного дополнения для зомби-экшена на 2024 год.