Авторы Dying Light 2 заработали за прошлый год больше, чем создатели Cyberpunk 2077 ©

Как сообщает польский портал Puls Biznesu, 2022 год выдался на редкость успешным для студии Techland.

В прошлом году чистая прибыль компании, расположенной во Вроцлаве, составила 746,8 млн. злотых. Чтобы понять, насколько это большой успех, достаточно сказать, что 2021 год компания завершила с прибылью 36,22 млн. злотых.

По объему выручки Techland не было равных на польском рынке. Студия даже обогнала CD Projekt RED, которая завершила 2022 год с чистой прибылью в 347 млн. злотых.

Выручка Techland также поражает воображение. В прошлом году они составили 1,12 млрд. злотых (годом ранее было "всего" 184 млн. злотых). Из них 997,5 млн. пришлось на цифровые продажи игр и 120,4 млн. на продажу розничных версий.

Несмотря на такие успехи, стоимость Techland в этом году снизилась. Сейчас компания оценивается в 9,96 млрд. злотых (в прошлом году этот показатель составлял 10,6 млрд. злотых) и CD Projekt вытеснила Techland с лидерской позиции польской игровой индустрии в этом году, а ведь в этом году ожидается релиз крупного сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077.