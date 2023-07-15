Авторы Dying Light 2 заработали за прошлый год больше, чем создатели Cyberpunk 2077

Как сообщает польский портал Puls Biznesu, 2022 год выдался на редкость успешным для студии Techland.
- В прошлом году чистая прибыль компании, расположенной во Вроцлаве, составила 746,8 млн. злотых. Чтобы понять, насколько это большой успех, достаточно сказать, что 2021 год компания завершила с прибылью 36,22 млн. злотых.
- По объему выручки Techland не было равных на польском рынке. Студия даже обогнала CD Projekt RED, которая завершила 2022 год с чистой прибылью в 347 млн. злотых.
- Выручка Techland также поражает воображение. В прошлом году они составили 1,12 млрд. злотых (годом ранее было "всего" 184 млн. злотых). Из них 997,5 млн. пришлось на цифровые продажи игр и 120,4 млн. на продажу розничных версий.
Несмотря на такие успехи, стоимость Techland в этом году снизилась. Сейчас компания оценивается в 9,96 млрд. злотых (в прошлом году этот показатель составлял 10,6 млрд. злотых) и CD Projekt вытеснила Techland с лидерской позиции польской игровой индустрии в этом году, а ведь в этом году ожидается релиз крупного сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077.
хотите сказать, что Dying Light 2 популярнее Cyberpunk 2077 ?
Она лучше как в техническом так и в геймплейном плане, вот так точно можно сказать
Да
А то, что у них игра как раз релизнулась в прошлом году, а у последняя игра других поляков вышла на почти полтора года раньше не смущает? Странно, что доходы редов не сравнивать с активижн, рокстарами и т.д..
Это первая игра, которую я купил. Очень ждал и только под конец оказалось что там Девува...
Ну купили Вы и что дальше? Denuvo играть не даёт или всё же ничего не покупали?
Dying Light 2 - лучшая игра прошлого года. Не жалею, что предзаказывал, как раз из-за обстоятельств полтора месяца дома сидел. 400+ часов в одну игру я со времён The Elder Scrolls и Fallout не наигрывал.
Вот здесь, точно применима аксиома Эскобара!