Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Бывший разработчик Dying Light признал, что Dying Light 2 стала для Techland "жестоким уроком"

IKarasik IKarasik

Бывший ветеран Techland Тимон Смектала рассказал, что после релиза Dying Light 2 Stay Human студия быстро поняла свою главную ошибку — разработчики пытались угодить абсолютно всем игрокам одновременно.

По словам Смекталы, на старте у игры были миллионы ожидающих фанатов, но вскоре стало ясно, что сиквел потерял множество «маленьких деталей», которые делали первую часть особенной. Игроки активно жаловались на атмосферу, боёвку, уровень напряжения и RPG-элементы.

Разработчик признал, что команда попала в «ловушку», пытаясь совместить сразу все пожелания аудитории: кто-то хотел больше паркура, кто-то — реализма, другие просили больше жестокости или возвращения к формуле первой игры.

В итоге в студии сделали вывод, что качество важнее количества, и именно с таким подходом создавали Dying Light The Beast. Смектала отметил, что разработчики сосредоточились на ключевых механиках и перестали пытаться удовлетворить все запросы сразу.

John Endoors

А эта чепушила плешивая не хочет Крису Авеллону написать письмо с извинениями? Или так, заочно, перед абстрактными игроками только горазд оправдываться за эту дрисню?

Snake Snaake Snaaaaaake

дурасик, глянь тут:

sirGeronis

мне вторая часть больше первой понравилась. А вот beast скипнул уже

