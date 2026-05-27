Бывший разработчик Dying Light признал, что Dying Light 2 стала для Techland "жестоким уроком"

Бывший ветеран Techland Тимон Смектала рассказал, что после релиза Dying Light 2 Stay Human студия быстро поняла свою главную ошибку — разработчики пытались угодить абсолютно всем игрокам одновременно.

По словам Смекталы, на старте у игры были миллионы ожидающих фанатов, но вскоре стало ясно, что сиквел потерял множество «маленьких деталей», которые делали первую часть особенной. Игроки активно жаловались на атмосферу, боёвку, уровень напряжения и RPG-элементы.

Разработчик признал, что команда попала в «ловушку», пытаясь совместить сразу все пожелания аудитории: кто-то хотел больше паркура, кто-то — реализма, другие просили больше жестокости или возвращения к формуле первой игры.

В итоге в студии сделали вывод, что качество важнее количества, и именно с таким подходом создавали Dying Light The Beast. Смектала отметил, что разработчики сосредоточились на ключевых механиках и перестали пытаться удовлетворить все запросы сразу.