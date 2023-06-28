Динамичный трейлер крупного обновления Good Night, Good Luck для Dying Light 2 ©

Перед вами ужасающий трейлер предстоящего обновления Dying Light 2: Good Night, Good Luck. Обновление, выходящее в рамках "Лета ужасов", пересматривает ночной режим игры - оно вводит более темные ночи, значительно снижая видимость и заставляя зараженных, таких как Volatiles, появляться в большем количестве мест.

В обновлении Good Night, Good Luck представлены новые улучшения паркура, включая новые анимации, улучшенный контроль в воздухе и возможность сохранять динамику. Также появился новый стиль паркура, чтобы игроки могли решить, хотят ли они больше контролировать свои движения (физический режим) или предпочитают вспомогательный геймплей. Исследуйте карты сообщества Dying Light 2, которые появились на ПК в составе обновления и скоро появятся на консолях и в Steam Deck.

Обновление Good Night, Good Luck для Dying Light 2 выйдет 29 июня 2023 года. В период "Лета ужасов" в игре будет проходить ряд событий, кроссоверов и обновлений в течение всего сезона, вплоть до сентября этого года. Игроки также могут посетить событие "Кровавые ночи", которое продлится с 29 июня по 13 июля. Остерегайтесь волатилов, готовясь к разграблению ценностей глубокой ночью и получению наград.