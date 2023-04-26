Для Dying Light 2: Stay Human вышел хотфикс 1.10.2 с исправлением различных проблем

Польская студия Techland продолжает улучшать зомби-экшен в открытом мире, выпуская крупные обновление и мелкие исправление. Сегодняшний небольшой хотфикс исправляет несколько проблем, о которых сообщали геймеры после выпуска крупного обновления Gut Feeling.
Журнал исправлений:
- Исправлена редкая проблема, из-за которой кооперативные игроки застревали на ошибке связи «Пожалуйста, подождите», если диалог запускается обоими игроками одновременно.
- Исправлена ошибка, из-за которой счетчик наград за вирусную лихорадку увеличивался на 2 после выполнения одного действия.
- Исправлены редкие случаи, когда количество врагов из события «Вирусная лихорадка» блокировало развитие сюжета.
- Исправлена ошибка, из-за которой моды и амулеты не отображались на оружии Skullcut.
- Теперь у ИИ будет правильная рэгдолл-реакция после использования навыка Grapple Throw.
- Исправлено отсутствие различия между типами слотов для модификаций оружия в меню Craftmaster.
- Оптимизированы средние и высокие пресеты объемного тумана, которые вызывали падение производительности.
- Исправлена проблема со сбросом нескольких настроек видео в предыдущее состояние после загрузки файла сохранения.
- Исправлено несколько зависаний и зависаний консоли, связанных с неправильной загрузкой данных.
- Исправлен сбой, который мог происходить каждый раз, когда игрок пытался войти в главное меню после запуска игры.
- Исправлено сглаживание камеры в анимации бега.
- Исправлен навык дальнего прыжка, чтобы обеспечить более плавный опыт