Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
7.9 2 273 оценки

Для Dying Light 2: Stay Human вышел хотфикс 1.10.2 с исправлением различных проблем

©
monk70
Новости

Польская студия Techland продолжает улучшать зомби-экшен в открытом мире, выпуская крупные обновление и мелкие исправление. Сегодняшний небольшой хотфикс исправляет несколько проблем, о которых сообщали геймеры после выпуска крупного обновления Gut Feeling.

Журнал исправлений:

  • Исправлена редкая проблема, из-за которой кооперативные игроки застревали на ошибке связи «Пожалуйста, подождите», если диалог запускается обоими игроками одновременно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой счетчик наград за вирусную лихорадку увеличивался на 2 после выполнения одного действия.
  • Исправлены редкие случаи, когда количество врагов из события «Вирусная лихорадка» блокировало развитие сюжета.
  • Исправлена ошибка, из-за которой моды и амулеты не отображались на оружии Skullcut.
  • Теперь у ИИ будет правильная рэгдолл-реакция после использования навыка Grapple Throw.
  • Исправлено отсутствие различия между типами слотов для модификаций оружия в меню Craftmaster.
  • Оптимизированы средние и высокие пресеты объемного тумана, которые вызывали падение производительности.
  • Исправлена проблема со сбросом нескольких настроек видео в предыдущее состояние после загрузки файла сохранения.
  • Исправлено несколько зависаний и зависаний консоли, связанных с неправильной загрузкой данных.
  • Исправлен сбой, который мог происходить каждый раз, когда игрок пытался войти в главное меню после запуска игры.
  • Исправлено сглаживание камеры в анимации бега.
  • Исправлен навык дальнего прыжка, чтобы обеспечить более плавный опыт
Обновления
8
0
Последние посты по игре Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +16" [1.10.1e] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +16" [1.10.1e] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Dying Light 2: Stay Human "Таблица для Cheat Engine" [1.10.1.0] {ins}
Dying Light 2: Stay Human "Таблица для Cheat Engine" [1.10.1.0] {ins}
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +20" [1.0.3 - 1.10.1e] {FLiNG}
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +20" [1.0.3 - 1.10.1e] {FLiNG}
Комментарии: 0
Ваш комментарий