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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 250 оценок

Для Dying Light 2: Stay Human вышло обновление 1.22.4 - разработчики улучшили производительность и исправили ряд багов

AceTheKing AceTheKing

Компания Techland сообщила о выпуске нового обновления 1.22.4 (версия 1.72) для Dying Light 2: Stay Human.

Dying Light 2: Stay Human "Обновление v1.22.4"

В нем разработчики поработали над улучшением производительности, а так же исправили ряд раздражающих багов, о которых ранее сообщили игроки:

  • Исправлены проблемы с прослушиванием аудио Солы;
  • Удалена неправильная ссылка на несуществующий символ интерфейса;
  • Исправлена проблема с отображением описаний наборов в разделе "Избранное";
  • Устранены проблемы с режимом Tower Raid, в том числе невозможность взаимодействия с доской, невозможность загрузки центра Tower Raid и отсутствующие данные рейда;
  • Исправлены проблемы масштабирования значка стрел Охотника, который иногда казался слишком большим;
  • На Steam Deck исправлена ​​проблема, из-за которой длинные диалоги перекрывались пользовательским интерфейсом селектора предметов;
  • Исправлена ошибка c дополнительной жизнью в онлайн-режиме одиночной игры;
  • Исправлены визуальные баги с взрывными ножами;
  • Исправлены иконки классов в режиме Tower Raid на радаре.

Dying Light 2: Stay Human доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Неплохо.

Evgen Lawson

патч огонь, теперь в инвентаре нет иконок предметов
и пропадают текстуры у предметов и листвы...

DIZNX

на пс5 был баг при прицеливании с лука оптика падает вниз. интересно поправили это или нет