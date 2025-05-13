Для Dying Light 2: Stay Human вышло обновление 1.22.4 - разработчики улучшили производительность и исправили ряд багов

Компания Techland сообщила о выпуске нового обновления 1.22.4 (версия 1.72) для Dying Light 2: Stay Human.
В нем разработчики поработали над улучшением производительности, а так же исправили ряд раздражающих багов, о которых ранее сообщили игроки:
- Исправлены проблемы с прослушиванием аудио Солы;
- Удалена неправильная ссылка на несуществующий символ интерфейса;
- Исправлена проблема с отображением описаний наборов в разделе "Избранное";
- Устранены проблемы с режимом Tower Raid, в том числе невозможность взаимодействия с доской, невозможность загрузки центра Tower Raid и отсутствующие данные рейда;
- Исправлены проблемы масштабирования значка стрел Охотника, который иногда казался слишком большим;
- На Steam Deck исправлена проблема, из-за которой длинные диалоги перекрывались пользовательским интерфейсом селектора предметов;
- Исправлена ошибка c дополнительной жизнью в онлайн-режиме одиночной игры;
- Исправлены визуальные баги с взрывными ножами;
- Исправлены иконки классов в режиме Tower Raid на радаре.
Dying Light 2: Stay Human доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Неплохо.
патч огонь, теперь в инвентаре нет иконок предметов
и пропадают текстуры у предметов и листвы...
на пс5 был баг при прицеливании с лука оптика падает вниз. интересно поправили это или нет