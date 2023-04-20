Для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human вышло крупное обновление ©

Разработчики зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human из Techland выпустили крупное обновление Gut Feeling.

Бесплатное обновление весит 3 ГБ и включает в себя улучшения в сражениях и физики, поэтому в игре появились новые способы расчленить противников. Наряду с изменениями в боевой системе, игроки смогут увидеть новую систему трансмогрификации, событие Viral Rush и многое другое. Благодаря трансмогрификации вы сможете изменить стиль Эйдена по своему вкусу, сохранив при этом нужные вам характеристики, а также систему создания оружия. Новый аванпост пилигримов станет центром, где игроки смогут отслеживать события сообщества, активировать задания и получать жетоны пилигримов.

Вместе с бесплатным обновлением в период с 20 апреля по 4 мая будет проходить событие Viral Rush, в рамках которого мы сможем заработать предметы, найденные в Rahim Bundle. В него входят два наряда в стиле бегуна из оригинальной Dying Light, которые, как и в прошлых событиях, станут платным DLC по окончании Viral Rush.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.