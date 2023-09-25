Dying Light 2 для ПК получила обновление 1.12.2. На консолях оно появится через две недели

25 сентября компания Techland выпустила обновление 1.12.2 для Dying Light 2 для ПК, которое принесет в игровой магазин бесплатные подарки в виде 100 очков DL, исправление уязвимости и многое другое. Что касается консолей, Techland заявляет, что тот же патч будет выпущен примерно через две недели.
Примечания к обновлению 1.12.2 для Dying Light 2 от 25 сентября:
Внутриигровой магазин
- Добавлен новый пакет на 100 баллов DL в качестве самой ранней доступной формы ответа на отзывы сообщества.
- Исправлены случаи, когда вкладка «Карты сообщества» зависала на некоторое время после доступа к ней.
- Исправлены зависания и нежелательные всплывающие окна при изменении настроек гаммы во время игры.
- Исправлено зависание при наведении курсора на преимущества City Alignment в меню.
- Исправлено заикание при наведении курсора на «Инструменты» в меню «Инвентарь».
- Исправлено графическое выравнивание установленных модов на Mercenary Machete.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог дважды подобрать один и тот же ингибитор после победы над аномалией GRE во время совместной игры.
- Исправлен сбой, который мог произойти при доступе к старому файлу сохранения на PS4 и PS4 Pro.
- Исправлена проблема с производительностью видео «Пропустить пролог» на PS4 и PS4 Pro при использовании функции из меню паузы.
оно живое
И снова трассировку отражений не исправили. Уже пол года в настройках включить нельзя.
Рили такая херня происходит?
там её просто не было, а вообще трассировка в игре есть