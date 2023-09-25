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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 2 970 оценок

Dying Light 2 для ПК получила обновление 1.12.2. На консолях оно появится через две недели

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monk70
Новости

25 сентября компания Techland выпустила обновление 1.12.2 для Dying Light 2 для ПК, которое принесет в игровой магазин бесплатные подарки в виде 100 очков DL, исправление уязвимости и многое другое. Что касается консолей, Techland заявляет, что тот же патч будет выпущен примерно через две недели.

Примечания к обновлению 1.12.2 для Dying Light 2 от 25 сентября:

Внутриигровой магазин

  • Добавлен новый пакет на 100 баллов DL в качестве самой ранней доступной формы ответа на отзывы сообщества.
  • Исправлены случаи, когда вкладка «Карты сообщества» зависала на некоторое время после доступа к ней.
  • Исправлены зависания и нежелательные всплывающие окна при изменении настроек гаммы во время игры.
  • Исправлено зависание при наведении курсора на преимущества City Alignment в меню.
  • Исправлено заикание при наведении курсора на «Инструменты» в меню «Инвентарь».
  • Исправлено графическое выравнивание установленных модов на Mercenary Machete.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог дважды подобрать один и тот же ингибитор после победы над аномалией GRE во время совместной игры.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при доступе к старому файлу сохранения на PS4 и PS4 Pro.
  • Исправлена проблема с производительностью видео «Пропустить пролог» на PS4 и PS4 Pro при использовании функции из меню паузы.
6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
_RedLion_

оно живое

4
Qoold

И снова трассировку отражений не исправили. Уже пол года в настройках включить нельзя.

0
Tiktotayou124

Рили такая херня происходит?

0
Палыч Роков

там её просто не было, а вообще трассировка в игре есть

0