Dying Light 2: Хэллоуин возвращается в Вилледор с масштабным трёхнедельным событием

Techland сообщила, что в Вилледор возвращается ежегодное Хэллоуинское противостояние — в этом году событие обещает быть масштабнее и атмосфернее прежнего. Город снова украшен тыквами и зловещими огнями, а по улицам бродят заражённые, оставляющие после себя конфеты — особую валюту праздника.

Хэллоуин продлится три недели, каждая из которых посвящена битве фракций:

Неделя 1 — Чума против Пугала

Неделя 2 — Ван Эйден против Графа Черепа

Неделя 3 — Киберрейдер против Проклятого Пирата

Игроки смогут зарабатывать хэллоуинские конфеты — участвуя в событиях Вилледора, в режиме Ограбление Башни или на Картах Сообщества — и обменивать их у Баки Неудачника на очки для своей фракции. Победившая сторона получит эксклюзивный амулет и тематическое оружие, а все участники — дополнительные награды.

Особое внимание уделено обновлённому Tower Raid, где появятся случайные модификаторы, новая финальная битва и хэллоуинское оформление. В игру также вернутся любимые персонажи прошлых событий, включая Пугало, Ван Эйдена и Проклятого Пирата, а новичок Киберрейдер станет постоянным игровым героем после окончания праздника.

Techland отмечает, что после завершения события Башня останется доступной в постоянном виде — с переработанной структурой, балансом и системой наград.

Разработчики предупредили, что в консольных версиях Dying Light 2 временно отключён кооперативный режим. Проблема затрагивает игроков на PlayStation и Xbox, а разработчики уже работают над исправлением. До дальнейшего уведомления совместное прохождение будет недоступно.