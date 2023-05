Dying Light 2 лучшая польская игра 2022 года по версии Digital Dragons ©

Вчера вечером состоялось вручение наград Digital Dragons Awards в рамках Digital Dragons 2023 - очередного выпуска циклического мероприятия, организованного Краковским технологическим парком и посвященного (в основном польским) разработчикам видеоигр. Были награждены лучшие польские и зарубежные игры за прошедший календарный год. В число победителей вошли такие игры, как Dying Light 2, Serial Cleaners, Blacktail, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.



Самым большим триумфатором стала компания Techland, которая получила две статуэтки за свою последнюю разработку, Dying Light 2. Игра была признана лучшей польской игрой (Best Polish Game) и лучшей польской игрой в плане дизайна (Best Polish Game Design).



В категории "Польская игра с лучшим художественным оформлением" (Best Polish Game Art) победила игра Serial Cleaners от Draw Distance. Это криминальный стелс-экшен, события которого происходят в 1990-х годах, где игрок берет на себя роль уборщика, удаляющего следы преступлений.



За лучший саундтрек из польской игры (Best Polish Game Audio) была признана музыка и аудиоэффекты из игры Blacktail от студии The Parasight. Это мрачная приключенческая игра, вдохновленная славянскими легендами, в которой игрок вершит судьбу молодой девушки по имени Яга.



В категории "Лучшая польская текущая игра" (Best Polish Ongoing Game) сюрприза не произошло - награда досталась Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. С другой стороны, в категории "Лучшая зарубежная игра" (Best Foreign Game) победителем стала Elden Ring от FromSoftware.



Специальную награду получил Лукаш Хакура - основатель и генеральный директор Anshar Studios (разработчик Gamedec).