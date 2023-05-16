Вчера вечером состоялось вручение наград Digital Dragons Awards в рамках Digital Dragons 2023 - очередного выпуска циклического мероприятия, организованного Краковским технологическим парком и посвященного (в основном польским) разработчикам видеоигр. Были награждены лучшие польские и зарубежные игры за прошедший календарный год. В число победителей вошли такие игры, как Dying Light 2, Serial Cleaners, Blacktail, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.
Самым большим триумфатором стала компания Techland, которая получила две статуэтки за свою последнюю разработку, Dying Light 2. Игра была признана лучшей польской игрой (Best Polish Game) и лучшей польской игрой в плане дизайна (Best Polish Game Design).
В категории "Польская игра с лучшим художественным оформлением" (Best Polish Game Art) победила игра Serial Cleaners от Draw Distance. Это криминальный стелс-экшен, события которого происходят в 1990-х годах, где игрок берет на себя роль уборщика, удаляющего следы преступлений.
За лучший саундтрек из польской игры (Best Polish Game Audio) была признана музыка и аудиоэффекты из игры Blacktail от студии The Parasight. Это мрачная приключенческая игра, вдохновленная славянскими легендами, в которой игрок вершит судьбу молодой девушки по имени Яга.
В категории "Лучшая польская текущая игра" (Best Polish Ongoing Game) сюрприза не произошло - награда досталась Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. С другой стороны, в категории "Лучшая зарубежная игра" (Best Foreign Game) победителем стала Elden Ring от FromSoftware.
Специальную награду получил Лукаш Хакура - основатель и генеральный директор Anshar Studios (разработчик Gamedec).
Dying Light 2 лучшая польская игра 2022 года по версии Digital Dragons©
Вчера вечером состоялось вручение наград Digital Dragons Awards в рамках Digital Dragons 2023 - очередного выпуска циклического мероприятия, организованного Краковским технологическим парком и посвященного (в основном польским) разработчикам видеоигр. Были награждены лучшие польские и зарубежные игры за прошедший календарный год. В число победителей вошли такие игры, как Dying Light 2, Serial Cleaners, Blacktail, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.
То что убрали огнестрел убило интерес к игре напрочь, но вот локации удались.
А баг с принудительным затемнением картинки вспомнить. Убили игру..
Ага точно, дико бесила эта штука.
Тебе объяснили прямо в игре
Да и это самое тупое объяснение которое вообще только можно придумать, тот кто этот бред писал видимо либо очень тупой либо с другой планеты и не знает что изъять все оружие у населения в то время когда это самое население явно знает какая угроза их окружает буквально повсюду это задача которая звучит смешно даже в самом убогом и наивном фантастическом романе. Да там армия не армия полиция не полиция население по ним бы первым делом открыли шквальный огонь только за само предложение сдать оружие.