Dying Light 2 отмечает 10-летие Call of Juarez: Gunslinger специальным событием, которое начинается 31 мая

Вестерн-шутеру от первого лица Call of Juarez: Gunslinger от Techland исполнилось десять лет. Чтобы отпраздновать это событие, разработчик проводит с 31 мая по 7 июня специальное мероприятие «Нежить или живое» в игре Dying Light 2, в котором представлены специальные предметы и враги на тему Call of Juarez.
Во время мероприятия игроки Dying Light 2 могут подобрать стрелковую палку, которую можно найти только рядом с особыми зараженными (кроме вирусных), почтовыми фургонами, машинами скорой помощи и военными грузовиками. Выполнение определенных целей во время события откроет эксклюзивные предметы, восходящие к Call of Juarez: Gunslinger, такие как амулет Рэя МакКолла, динамит, нож Боуи (как оружие, так и чертеж) и 25 жетонов паломников, которые можно обменять на снаряжение на сайте форпоста паломников.
Кроме того, за 6,99 долларов США выпускается специальный набор Gunslinger Bundle, который включает в себя экипировку Сайласа Гривза, параплан Gunslinger и чертеж динамита (вместе с ножом Боуи и чертежом).
Я уж тогда лучше в сам Gunslinger поиграю...
катай, хорошая игруля даже сегодня, тем более, на любом ведре пойдет
Осталось выбить 4 ачивки до полной победы, а именно заработать все звезды в аркадных пострелушках и победить "честно" во всех дуелях, без смерти!
CoJ Gunslinger - единственная и лучшая для меня игра про дикий запад, даже предыдущая часть, не говоря уже о тех, что выпущены ранее понравилась мне намного меньше и я про неё просто забыл