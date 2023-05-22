Dying Light 2 отмечает 10-летие Call of Juarez: Gunslinger специальным событием, которое начинается 31 мая ©

Вестерн-шутеру от первого лица Call of Juarez: Gunslinger от Techland исполнилось десять лет. Чтобы отпраздновать это событие, разработчик проводит с 31 мая по 7 июня специальное мероприятие «Нежить или живое» в игре Dying Light 2, в котором представлены специальные предметы и враги на тему Call of Juarez.

Во время мероприятия игроки Dying Light 2 могут подобрать стрелковую палку, которую можно найти только рядом с особыми зараженными (кроме вирусных), почтовыми фургонами, машинами скорой помощи и военными грузовиками. Выполнение определенных целей во время события откроет эксклюзивные предметы, восходящие к Call of Juarez: Gunslinger, такие как амулет Рэя МакКолла, динамит, нож Боуи (как оружие, так и чертеж) и 25 жетонов паломников, которые можно обменять на снаряжение на сайте форпоста паломников.

Кроме того, за 6,99 долларов США выпускается специальный набор Gunslinger Bundle, который включает в себя экипировку Сайласа Гривза, параплан Gunslinger и чертеж динамита (вместе с ножом Боуи и чертежом).