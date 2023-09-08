Dying Light 2 получает немало критики от игроков за последние изменения: "Techland продала душу дьяволу" ©

Dying Light 2: Stay Human в очередной раз попала под огонь критики со стороны игроков. На этот раз главной проблемой для сообщества оказалась не сама игра, а новая политика польских разработчиков, которые с последним обновлением стали больше ориентироваться на микротранзакции, причем довольно агрессивно.

Последние изменения, а также поглощение Techland китайской компанией Tencent настолько возмутили поклонников игры, что они начали оставлять нелестные отзывы о ней, ругая разработчиков за то, что их отношение к игре и игрокам изменилось в худшую сторону.

Techland продала душу дьяволу и с тех пор постепенно уничтожает игру.

Хотя так называемый "ревью-бомбинг", похоже, только набирает обороты: за последние 30 дней положительных рецензий на польскую игру на платформе Steam заметно поубавилось. Более того, сообщество игры начинает "наводняться" сообщениями с критикой последних шагов Techland.

То, что в Dying Light 2 появится платная премиум-валюта, было вполне ожидаемо. Проблема в том, что за прошедшие годы Techland успела зарекомендовать себя как студия, которая встает на сторону игроков и прислушивается к мнению сообщества. Поэтому неизбежные микротранзакции, встроенные в игру, не казались фанатам такой уж большой проблемой.

К сожалению, доверие игроков к польским разработчикам было быстро подорвано, когда выяснилось, что студия выбрала стандартный путь микротранзакций, не имеющий ничего общего с ориентацией на потребителя, которой до недавнего времени славилась студия.

Так, в последнем обновлении 1.12 к Dying Light 2 в игру была добавлена премиум-валюта, так называемые очки DL. Любой игрок, вошедший в игру до 7 октября, получит 500 бесплатных очков.

Проблема в том, что этого количества очков не хватит ни на один из последних "бандлов" (на самый дешевый не хватает 50 DL-очков), а только на старые косметические предметы, которые, в конце концов, можно было получить в ходе бесплатных событий.

В обновлении также изменена формулировка лицензионного соглашения, в которой четко указано, что после покупки премиум-валюта не подлежит возврату.

Что еще хуже, Techland, как и другие крупные "игроки" на рынке, предлагает такое количество внутренней валюты, которое вынуждает переплачивать, если вы хотите приобрести только один набор. Пример. 1100 очков DL стоят 9,99 доллара США, а, например, за набор револьверов нужно заплатить 600 очков.

Механизм продажи премиальной валюты в DL2, хотя и является более привлекательным с точки зрения более крупных покупок, работает таким образом, что игрок, заглядывая в кошелек, делает это чуть глубже и приобретает не один конкретный пакет, а, например, два или три.

Некоторые игроки считают, что внутренний магазин в игре - это совершенно ненужная функция, которая служит лишь для манипулирования игроками.

Мне не нравится, когда пакет стоит 550 или 700 очков, и ты вынужден покупать вариант за 1000 очков за 10 долларов. Потом у вас остается, скажем, 250 очков, а есть набор за 500 очков, и вы покупаете 500 очков за $5. До появления DL points цена была бы, возможно, 12 долларов. Теперь вам придется потратить минимум 15 долларов. Не говоря уже о том, что они не могут снизить цены.

Как будто этого недостаточно, к критике последнего обновления присоединилась группа зрителей, которые отметили, что некоторые виды оружия в игре были ослаблены довольно значительно, не сообщив об этом в описании патча.

Игроки даже начали выдвигать теории о том, что некоторое снаряжение было специально ослаблено "втихую", чтобы стимулировать покупку платного, которое будет работать лучше.

Все это вместе взятое заставило некоторых игроков выступить за "смерть игры", которая, по их мнению, должна была потерять свою привлекательность после приобретения Techland компанией Tencent.

Политика Techland разочаровала даже самых ярых поклонников творчества польских разработчиков, которые стали предполагать, что сделка Techland - Tencent - это инициатива поляков, которые намеренно пошли на "сделку" с китайским гигантом, чтобы реализовать свои предположения относительно монетизации игры.

Конечно, приведенный выше абзац - всего лишь спекуляции и домыслы, но он прекрасно иллюстрирует, каким разочарованием для многих оказалась студия, которую когда-то хвалили за уважение и любовь к геймерам.