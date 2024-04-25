Dying Light 2 получила хотфикс 1.16.1 с исправлением ошибок

Сегодня, 25 апреля, Dying Light 2 получила новый хотфикс, который исправляет некоторые проблемы, вызванные последним обновлением. Это обновление исправляет ошибку в начале квеста X13, когда игроки оказывались без четкой цели.
Кроме того, это обновление также решает проблему с появлением кордицепса в Рощах на Крышах, который связан с ресурсами для крафта и развития. Полный список изменений вы можете посмотреть ниже:
- Исправлена отсутствующая цель в начале квеста X13.
- Исправлены отсутствующие точки появления кордицепса в Рощах на Крышах.
- Исправлена ошибка дублирования предметов продавца при использовании опции «Купить максимум».
- Награда за прохождение игры на сложности «Кошмар» больше не привязана к одному файлу сохранения.
- Добавлено отсутствующее всплывающее окно после выполнения ежедневных или еженедельных контрактов.
- Убрано лишнее текстовое отображение «Продолжить» на экране участия в событии в главном меню.
- Улучшено форматирование сообщения дня на экране участия в мероприятии.
- Значки «Сообщение дня» в главном меню масштабированы так, чтобы они соответствовали экрану Steam Deck.
- Исправлена проблема с исчезновением Разрушителя во время миссий выживания.
- Исправлен префаб датчика Teleport Player в Dev Tools.
- Исправлена ошибка, из-за которой сложность «Кошмар» отображалась как легкая сложность.
Не исправлена. Уже пару дней как с версией "с" играю, в ней добавили новый бангл самурайский, но вот эта ошибка так и осталась, иногда вещи по 2-3 раза респавнятся.
До сих пор не пофиксили отображение характеристик расходников и прочих предметов следующего уровня при их улучшении. В ранних версиях игры в окошке при наведении на предмет показывалось, насколько увеличатся их характеристики, а потом это почему-то убрали или что-то сломали.
Также при быстром наведении курсора на разные предметы существенно падает фреймрейт: с 60 и вплоть до 10. Что на пиратке такое было, что на лицензии. Никогда не думал, что обычные окошки с показом информации о предмете можно сделать настолько неоптимизированными.