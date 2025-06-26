Dying Light 2 получила летнее обновление с событием UGC Fest, сотрудничеством с Balatro и исправлениями

Techland выпустила летнее обновление 1.23 для Dying Light 2, запустив новое событие, которое ставит творчество сообщества в центр внимания. С UGC Fest игроки могут исследовать тщательно отобранную линейку карт, созданных сообществом, использовать яркие визуальные и оружейные модификации и выполнять контракты в течение четырёх тематических недель с 26 июня по 23 июля 2025 г. Каждая неделя демонстрирует три различные карты, созданные игроками, и вводит новые награды, включая амулеты и эксклюзивные скины оружия.

Дополняет это событие сотрудничество Dying Light 2 x Balatro, предлагающее набор Friend of Aiden. Он включает в себя костюм Jimbo, церемониальный кинжал, параплан Flying Blind и реактивный амулет Joker. Игроки могут получить доступ к этому снаряжению, найдя специальные плакаты на Базаре и в Рыбьем глазу, которые открывают короткие побочные задания.

Помимо этих сезонных дополнений, обновление предоставляет обширные исправления и улучшения качества жизни в функциональности кооператива, механике рейда на башни и общем игровом процессе. Было исправлено несколько ошибок, связанных с поведением оружия, чертежами, триггерами заданий и текстурами ландшафта. Версии для PlayStation и Xbox получают дополнительные системные исправления, а длительность иммунитета по умолчанию была увеличена для повышения выживаемости.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.