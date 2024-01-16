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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 446 оценок

Dying Light 2 получила мод, добавляющий генерацию кадров AMD FSR 3.0

monk70
Новости

Участник NexusMods под ником «dragoncosmico» поделился модом генерации кадров AMD FSR 3.0 для Dying Light 2. Этот мод основан на мосте FSR 2.0 — FSR 3.0 от LukeFZ, который по сути заменяет FSR 2.0 на FSR 3.0.

В отличие от предыдущего мода с заменой DLSS 3 на FSR 3.0, этот мод работает на всех графических процессорах AMD. Он также должен работать на графических процессорах NVIDIA. Таким образом, владельцы серий RTX20 или RTX30 теперь смогут включить генерацию кадров в Dying Light 2.

Как и большинство модов, эта реализация FSR 3.0 имеет некоторые проблемы. По его описанию есть артефакты на текстах и HUD. Также присутствует небольшая, но заметная задержка ввода.

Вы можете скачать мод бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Ребята, что по установке мода?

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SomeMark

А также на TLoU1, Jedi Survivor, RDR2, GTA5 и ещё на сотню игр, имеющих на борту FSR2, т.к. мод универсален. Чё теперь по каждой новость будешь писать?

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