Dying Light 2 получила обновление 1.25.2 - исправлены ошибки и сбои

Techland выпустила свежий патч 1.25.2 для Dying Light 2 Stay Human, который уже установлен на серверах. Игрокам рекомендуется обновить игру, чтобы избежать технических проблем.
Обновление направлено на улучшение стабильности и устранение ряда ошибок, замеченных после последних событий и ивентов.
Список основных исправлений:
- Устранены скачки FPS в режиме «Ограбление башни»;
- Исправлен редкий сбой при возвращении к Терезе после задания Доджера;
- Исправлены визуальные ошибки, включая рассинхрон теней Айдена и наплечников персонажа;
- Устранены проблемы с меню игрока и неправильной категоризацией наряда «Плохой офисный день»;
- Исправлены ошибки, из-за которых Ван Айден не мог создавать болты и параплан «Призрак смерти» можно было приобрести несколько раз;
- Скорректированы награды за достижения и эффекты чар, включая «Пугало» и «Нестабильного охотника»;
- Обновлено описание задания «Элитная крыша» и исправлены мелкие застревания на картах;
- Конфеты с пользовательских карт теперь корректно засчитываются в награды.
Патч не добавляет нового контента, но повышает общее качество игры и стабильность перед следующими крупными обновлениями.
"Вечная" череда патчей
Где лучи, шарлатаны
Пздц. Игре почти пять лет, а они до сих пор не все пофиксили