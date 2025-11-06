Dying Light 2 получила обновление 1.25.2 - исправлены ошибки и сбои

Techland выпустила свежий патч 1.25.2 для Dying Light 2 Stay Human, который уже установлен на серверах. Игрокам рекомендуется обновить игру, чтобы избежать технических проблем.

Обновление направлено на улучшение стабильности и устранение ряда ошибок, замеченных после последних событий и ивентов.

Список основных исправлений:

Устранены скачки FPS в режиме «Ограбление башни»;

Исправлен редкий сбой при возвращении к Терезе после задания Доджера;

Исправлены визуальные ошибки, включая рассинхрон теней Айдена и наплечников персонажа;

Устранены проблемы с меню игрока и неправильной категоризацией наряда «Плохой офисный день»;

Исправлены ошибки, из-за которых Ван Айден не мог создавать болты и параплан «Призрак смерти» можно было приобрести несколько раз;

Скорректированы награды за достижения и эффекты чар, включая «Пугало» и «Нестабильного охотника»;

Обновлено описание задания «Элитная крыша» и исправлены мелкие застревания на картах;

Конфеты с пользовательских карт теперь корректно засчитываются в награды.

Патч не добавляет нового контента, но повышает общее качество игры и стабильность перед следующими крупными обновлениями.