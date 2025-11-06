ЧАТ ИГРЫ
Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 749 оценок

Dying Light 2 получила обновление 1.25.2 - исправлены ошибки и сбои

monk70 monk70

Techland выпустила свежий патч 1.25.2 для Dying Light 2 Stay Human, который уже установлен на серверах. Игрокам рекомендуется обновить игру, чтобы избежать технических проблем.

Обновление направлено на улучшение стабильности и устранение ряда ошибок, замеченных после последних событий и ивентов.

Список основных исправлений:

  • Устранены скачки FPS в режиме «Ограбление башни»;
  • Исправлен редкий сбой при возвращении к Терезе после задания Доджера;
  • Исправлены визуальные ошибки, включая рассинхрон теней Айдена и наплечников персонажа;
  • Устранены проблемы с меню игрока и неправильной категоризацией наряда «Плохой офисный день»;
  • Исправлены ошибки, из-за которых Ван Айден не мог создавать болты и параплан «Призрак смерти» можно было приобрести несколько раз;
  • Скорректированы награды за достижения и эффекты чар, включая «Пугало» и «Нестабильного охотника»;
  • Обновлено описание задания «Элитная крыша» и исправлены мелкие застревания на картах;
  • Конфеты с пользовательских карт теперь корректно засчитываются в награды.

Патч не добавляет нового контента, но повышает общее качество игры и стабильность перед следующими крупными обновлениями.

GennadijK

"Вечная" череда патчей

1
Dark1994

Где лучи, шарлатаны

Aleksey Aleshka

Пздц. Игре почти пять лет, а они до сих пор не все пофиксили